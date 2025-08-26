Agentes federales abren fuego contra vehículo en San Bernardino: video inédito

Los momentos previos a los disparos de agentes federales de inmigración contra el vehículo de un trabajador a quien trataban de arrestar en San Bernardino fueron captados en un video de vigilancia inédito.

El incidente ocurrió el sábado 16 de agosto cuando supuestos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enmascarados intentaron detener a los ocupantes de una camioneta, pero el conductor aceleró para huir, en el instante en que los agentes abrieron fuego contra el vehículo.

Desde entonces, el encuentro que ocurrió en San Bernardino generó preocupación por las tácticas que utilizan los agentes federales de inmigración durante sus operativos en el sur de California.

La grabación, divulgada este viernes 22 de agosto, muestra a tres vehículos que no estaban identificados como policiales en el momento en que rodeaban la camioneta de trabajo de Francisco Longoria.

El video muestra cuando los agentes se acercaron al vehículo del hispano y estrellan las ventanas del conductor y del pasajero, en el instante en que el hombre acelera para alejarse de las autoridades de inmigración.

Cuando ocurrió el incidente, el sábado 16 de agosto, se publicaron imágenes grabadas con un teléfono celular desde el interior de la camioneta de trabajo cuando los agentes enmascarados de CBP rompieron las ventanas del conductor y del pasajero.

Los ocupantes de la camioneta de trabajo dijeron que los agentes federales no se identificaron cuando los rodearon después de bajar de sus vehículos y estrellar los cristales, según se observa en la grabación.

“El señor Longoria, temiendo por su propia seguridad y la de sus pasajeros, se dio a la fuga“, dijo Jason Sánchez, de Simon Law Group and Justice Team, durante una conferencia de prensa el viernes.

“Fue entonces cuando uno de los enmascarados comenzó a disparar contra el lado del pasajero de la camioneta”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el conductor de la camioneta golpeó a dos oficiales y que los disparos fueron en defensa propia, situación que no se observa claramente en el video.

“Posteriormente, el Departamento de Policía de San Bernardino, contactado por un funcionario federal asignado al operativo relacionado con la agresión, localizó al sospechoso en una residencia y lo mantuvo bajo custodia durante un tiempo, solo para liberarlo. El sujeto sigue prófugo”, dijo un vocero del DHS.

“Esta decisión imprudente se tomó a pesar de la rotunda negativa del sujeto a obedecer y de haber herido a dos agentes federales. Es otro trágico ejemplo de las políticas de California a favor de los santuarios, que protegen a los delincuentes en lugar de proteger a las comunidades”, agregó.

DHS no explicó a la cadena ABC cuál era el motivo por el que se detuvo el camino de los trabajadores o si los agentes federales tenían alguna orden judicial o administrativa.

La camioneta de trabajo mostraba dos agujeros de bala por los disparos de los agentes que casi alcanzaron al hijo adolescente de Longoria. Los abogados exigen respuestas.

“Estamos aquí para pedir a los funcionarios de la ciudad, del condado y del estado que investiguen este tiroteo“, expresó Sánchez.

Las autoridades de San Bernardino respondieron también a los informes de Longoria sobre el incidente con los supuestos agentes.

La policía de San Bernardino también fue contactada por los agentes federales, quienes solicitaban ayuda con el control de personas debido a la multitud que se presentó en el domicilio del hispano cuando la comunidad se enteró del operativo de inmigración.

A pesar de las peticiones para que iniciaran una investigación, funcionarios de la ciudad de San Bernardino dijeron que se trataba de un caso federal, pero también pidieron una rendición de cuentas.

“Exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, la publicación de todas las imágenes disponibles y la rendición de cuentas si se violaron los procedimientos”, dijo la alcaldesa de San Bernardino, Helen Tran, en una publicación en las redes sociales.

El incidente en San Bernardino planteó la inquietud entre los miembros de la comunidad sobre cómo actuar si alguien es detenido por agentes federales en el momento en que se encuentra en un vehículo.

Javier Hernández, de la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes, dijo que las personas tienen ciertos derechos cuando son abordadas por agentes mientras están en un vehículo.

“Si creen que pueden salirse con la suya en California, creen que pueden salirse con la suya en cualquier lugar, y no vamos a permitir que lo hagan”, expresó el experto legal.

El equipo de abogados de Longoria dijo que si la ciudad no tiene los recursos para una investigación, lo mejor es que entregue el caso al estado de California.

