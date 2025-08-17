Agentes federales disparan durante parada de inmigración en San Bernardino

Agentes federales dispararon contra el vehículo de una familia este sábado durante una parada de inmigración en San Bernardino, incidente que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los balazos ocurrieron cuando las fuerzas del orden fueron golpeadas por el vehículo en un operativo.

De acuerdo con el conductor, identificado como Francisco, quien viajaba en una camioneta con su hijo y su cuñado, aseguró que los agentes rompieron los vidrios y le dispararon, como forma de presión para que bajara de vehículo, a lo que él se rehusó y huyó del lugar.

Supuestamente, los oficiales federales siguieron al conductor hasta su domicilio, donde miembros de la comunidad llevaron a cabo una protesta para evitar su detención.

En su testimonio, el hombre declaró que tiene 23 años viviendo en Estados Unidos, y que su hijo y su cuñado nacieron en el país.

Los familiares dijeron que tienen un pequeño negocio de eventos y se trasladaban para llevar una carpa a una fiesta, pero tuvieron que regresar, por lo que no pudieron cumplir con ese compromiso.

El encuentro entre Francisco y los agentes federales de inmigración, que quedó grabado en video, ocurrió la mañana de este sábado en el área de Acacia Avenue y Baseline Street, en la ciudad de San Bernardino.

“Se me atravesó una camioneta y otra se detuvo atrás, pero había poco espacio. Me dijo: ‘¡Bájate!’ ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me voy a bajar si no te has identificado? ¿Yo no sé quién eres tú?”, le dijo Francisco al agente.

En la grabación se observa cuando dos de los oficiales rompen los vidrios del conductor y del pasajero, momento en que Francisco arranca su camioneta y luego se escuchan al menos tres disparos, que impactaron contra el vehículo.

Francisco aseguró que ninguno de los agentes se identificó, presentó una orden de arresto o le informó el motivo de la detención, por lo que, en cuanto pudo, se alejó del lugar.

“Estaba una persona enfrente y se quitó, y al tiempo que se quitó yo le pisé a la troca“, expresó Francisco.

De acuerdo con un comunicado del DHS, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevaban a cabo un operativo migratorio buscando a una persona.

“Durante el incidente, el sospechoso condujo su auto contra los oficiales y golpeó a dos de ellos con el vehículo, uno de los oficiales disparó su arma en defensa propia. El sujeto escapó de la escena”, dijo la agencia federal en su comunicado.

Después del enfrentamiento, los agentes federales llegaron al domicilio de Francisco con la intención de arrestarlo, pero miembros de la comunidad acudieron en su defensa y con una protesta evitaron que los oficiales detuvieran al latino.

En un comunicado, el Departamento de Policía de San Bernardino (SBPD) confirmó que oficiales acudieron a las 8:51 a.m. tras recibir reportes de disparos cerca de Acacia Avenue y Baseline Street.

Cuando llegaron, los policías se encontraron con los agentes federales, quienes les informaron que habían estado involucrados en un tiroteo con la participación de agentes y que el sospechoso había escapado.

Poco después, el hombre se comunicó con la policía para reportar que “hombres enmascarados” habían estrellado las ventanas de su camioneta y le habían disparado, según el comunicado.

La persona solicitó asistencia policial y los oficiales lo localizaron posteriormente en Mountain View Drive, pero no intervinieron al hacer referencia a la Ley de Valores de California, que prohíbe a las fuerzas el orden locales colaborar en la aplicación de las leyes de inmigración.

El SBPD dijo que se les pidió regresar alrededor de la 1:12 p.m. después de que miembros de la comunidad comenzaran a rodear la residencia del hombre perseguido por los agentes federales.

En ese momento, los agentes dijeron a los policías que el hombre era buscado por presuntamente agredir a un oficial federal, lo que tipificaba el incidente como resistirse por la fuerza o impedir el paso a los agentes federales.

La policía de San Bernardino aclaró que únicamente brindó apoyo para el control de la multitud mientras los agentes federales intentaban arrestar al hombre.

De acuerdo con el portavoz del DHS, alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino mantuvieron al hombre bajo custodia brevemente en su residencia, pero fue puesto en libertad.

“Esta decisión se tomó a pesar de que el sujeto se negó a obedecer y de lesionar a dos agentes, otro ejemplo de las políticas santuario de California”, agregó el vocero de la agencia federal.

Los agentes se retiraron aproximadamente a las 3:45 p.m. sin el arresto del sujeto, con lo que se puso fin al operativo.

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se movilizaron para ofrecer apoyo legal a la familia involucrada en el incidente.

