Agentes federales intensifican operativos contra inmigrantes en Anaheim

Agentes federales de inmigración intensificaron sus operativos con varias redadas que llevaron a cabo este sábado en el área de Anaheim, condado de Orange.

Uno de los operativos ocurrió en el centro de lavado de autos Euclid Car Wash, en 1135 North Euclid Street, cerca de La Palma Avenue, donde al menos fue detenida una persona.

“Se congregó una multitud, y la Patrulla Fronteriza y otros agentes, no identificados de inmediato, desplegaron lo que parecía ser una bomba de humo para control de multitudes antes de detener al menos a una persona”, dijo la ciudad de Anaheim en un mensaje publicado en su sitio web.

De acuerdo con funcionarios de la ciudad de Anaheim, fue la tercera ocasión en que el lavado de autos en Euclid Street es objetivo de operativos de inmigración desde el 3 de julio.

En la ciudad del condado de Orange se reportaron otras acciones por parte de agentes federales en el transcurso de este sábado.

Otra redada tuvo lugar en la tienda Home Depot localizada en 800 North Brookhurst Street, cerca del Freeway 5.

De acuerdo con los informes, en el Home Depot al menos cinco trabajadores fueron detenidos y sacados del lugar por al menos cinco agentes que usaban uniformes similares a los de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En su comunicado, la ciudad de Anaheim mencionó que esta tienda Home Depot ha sido un objetivo habitual de los agentes federales de inmigración con alrededor de media docena de incidentes desde junio.

“Para aquellos preocupados por la aplicación de las leyes migratorias, este debe considerarse un lugar de muy alto riesgo“, advirtió.

Los funcionarios de la ciudad dijeron haber observado una aplicación de la ley específica y una mayor actividad desde julio, cuando entró en vigor una orden de restricción temporal sobre las redadas.

“En un desarrollo relacionado, Anaheim votó para unirse a una demanda federal que desafía las tácticas de aplicación de las leyes de inmigración que se han aplicado en nuestra ciudad y en toda la región como parte de una operación en aumento que comenzó el 6 de junio“, dijeron los funcionarios.

La ciudad aclaró que no tiene participación en la aplicación de las leyes federales de inmigración y que tampoco recibe notificaciones sobre operaciones de forma previa.

“Como ciudad, no apoyamos la forma en que se aplica la ley federal de inmigración y nos hemos unido a otras ciudades en litigios contra las tácticas de aplicación de la ley“, agregó.

Ante el aumento de la actividad de las agencias federales de inmigración en Anaheim, grupos de manifestantes se congregaron este sábado para llamar a los residentes a unirse a las protestas.

“Controlen su vecindario y establezcan una base cerca de su Home Depot, porque Trump no va a parar pronto”, expresó una de las manifestantes, Izzy Ramírez, residente de Anaheim.

La manifestante mencionó que estas actividades de aplicación de las leyes de inmigración son un reflejo de lo que la administración Trump le quiere hacer a la clase trabajadora.

La ciudad de Anaheim ha estado compartiendo actualizaciones sobre las redadas de los agentes de inmigración en su sitio web, disponibles tanto en inglés como en español.

