Distrito escolar de Los Ángeles reporta caída en matrícula tras redadas de ICE

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reportó un descenso significativo en la matrícula de estudiantes posiblemente ocasionado por los operativos de las agencias federales de inmigración.

De acuerdo con el LAUSD, el número de estudiantes inscritos en las escuelas bajo su supervisión bajó más del 4% en comparación con el año pasado.

“Estas disminuciones reflejan un clima de miedo e inestabilidad generado por las continuas medidas represivas contra la inmigración, que afectan la estabilidad familiar, la vivienda y la movilidad”, expresó el superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho.

Según Carvalho, estos temores están exacerbando factores preexistentes que ya impulsaban una disminución de la matrícula en el estado de California, como la caída de la natalidad, el aumento del costo de la vivienda y las presiones económicas más amplias.

“Cuando las familias tienen miedo de ser vistas o no pueden permitirse permanecer en sus comunidades, es menos probable que se matriculen, se reinscriban o permanezcan en las escuelas públicas“, agregó el superintendente.

Carvalho mencionó que a menos que estos problemas se aborden a nivel estatal, las escuelas de California enfrentarán ramificaciones a largo plazo que afectarán las aulas, el personal, la programación y el futuro de la educación pública en sí.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que todos los niños, independientemente de su lugar de nacimiento, se sientan seguros en nuestras escuelas“, reiteró el funcionario escolar.

El superintendente del LAUSD dejó en claro que seguirá apoyando a las comunidades inmigrantes y que protegerán el derecho de todos los estudiantes a tener una educación acogedora, estable y con apoyo.

El LAUSD es el segundo distrito escolar más grande de los Estados Unidos, con más de 429,000 estudiantes inscritos en sus escuelas, desde jardín de infantes hasta el 12° grado.

