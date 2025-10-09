Hispana reclama a LAUSD tras atropello de su hijo con autismo en Los Ángeles

Una madre hispana presentó una reclamación en contra del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) después de que su hijo de 5 años, quien padece autismo, fue atropellado por un vehículo afuera de su escuela.

Catherine García, quien reside en el sur de Los Ángeles, tomó acciones legales al considerar que las autoridades escolares le fallaron a su hijo.

“Se suponía que debían proteger a mi hijo, pero no lo hicieron. Le fallaron a mi hijo. Le fallaron a mi hijo”, expresó la madre del pequeño estudiante atropellado.

Rodeada por sus abogados, Catherine García hizo el anuncio de la demanda en contra del LAUSD por el incidente que sufrió su hijo con necesidades especiales, que ocurrió el mes pasado afuera del Parmelee Avenue Elementary School, localizada en 1338 East 76th Place, en Los Ángeles.

García dijo que su hijo sufrió heridas graves cuando, de alguna manera, terminó su clase en el jardín de infantes y salió a la calle, donde fue atropellado por un vehículo.

“Estuve allí apoyándolos. Estuve allí todos los días, disponible para ellos, y quiero justicia para mi hijo“, agregó la mujer hispana.

La madre del pequeño estudiante presentó una reclamación contra el distrito escolar, que es el primer paso antes de presentar una demanda de forma oficial.

“Lo dejaron salir del campus y ¡zas! Lo atropelló un automóvil, un Camaro“, dijo el abogado de Catherine García, Michael Carrillo.

Se informó que la Patrulla de Caminos de California (CHP) mantiene en curso una investigación para determinar exactamente qué fue lo que sucedió fuera de la escuela primaria.

“El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no hace comentarios sobre litigios pendientes“, expresaron los funcionarios del LAUSD en una declaración por escrito.

“La principal prioridad del distrito es la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, y expresamos nuestra más profunda preocupación y compasión hacia el estudiante y la familia afectados por este incidente”, agregó el distrito escolar.

Después de recibir el reclamo, el distrito escolar tiene 45 días para presentar una respuesta. Después de ese plazo, se convierte en una demanda.

La familia del estudiante atropellado está pidiendo una indemnización económica en su acción legal que al menos le permita ayudar a pagar los costos médicos que necesitó el pequeño atropellado.

