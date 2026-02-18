Más de 600 empleados de LAUSD podrían perder sus trabajos

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aprobó este martes seguir adelante con el plan de envío de notificaciones de despido para cientos de empleados escolares debido a los problemas de presupuesto.

Con 4 votos a favor y 3 en contra, la junta del LAUSD autorizó el envío de avisos, lo que representaría el despido de 657 empleados, quienes serán notificados antes del 15 de marzo.

Además del despido de los 657 empleados, otros 74 trabajadores podrían ver reducida su jornada laboral.

La votación ocurrió después de varias horas de debate que finalmente se definió en relación con el dinero, con la mención de los líderes del LAUSD de que el presupuesto se encuentra al borde del colapso.

Los despidos proyectados representan aproximadamente menos del 1% de la plantilla laboral del LAUSD, que supera los 83,000 trabajadores.

El personal considerado para los avisos de despido se centra en la oficina central del LAUSD, incluidos trabajadores con menor antigüedad, los administradores certificados en puestos no escolares y los maestros que no tienen puestos en aulas o en escuelas.

De acuerdo con los documentos relacionados con la reunión, el departamento de TI del distrito escolar sería el más afectado por el plan de avisos de despido, que afectarán a unos 256 técnicos, capacitadores y representantes de servicio al cliente.

El distrito escolar aseguró que los recortes eran necesarios debido a los déficits proyectados para los dos próximos ciclos escolares, de $877 millones de dólares y $443 millones de dólares, respectivamente.

Según el LAUSD, los déficits en la pérdida de ingresos se deben a la disminución de la matrícula y a la pérdida de fondos que se tuvo durante la pandemia.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles también tiene contemplada una disminución en el número de docentes para el año escolar 2026-2027, cuando se espera necesitar 350 profesores menos de primaria y 400 docentes menos de secundaria.

El presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Local 99, Conrado Guerrero, no cree que el distrito escolar esté tan arruinado como afirma.

Guerrero mencionó que los miembros de su sindicato ganan un promedio de $35,000 dólares al año y ya se encuentran trabajando al límite de su capacidad.



“Algunas de las clasificaciones que están considerando se refieren a nuestro departamento de TI, que incluye computadoras portátiles y servicios de Internet en la escuela. Esos son servicios que los estudiantes van a necesitar y están considerando eliminar 220 de esos puestos“, dijo Guerrero.

La noticia sobre el plan de despidos ocurre cuando el sindicato SEIU Local 99 está en negociaciones contractuales, después de que el acuerdo anterior expiró en 2024.

“No hemos negociado con ellos en más de dos años. No hemos tenido un aumento salarial en más de dos años. Nuestros miembros están entre los peor pagados y estos recortes también perjudicarán a los trabajadores de aquí”, añadió Guerrero.

La junta aseguró que el plan permitirá ahorrar al LAUSD $300 millones de dólares y que los despidos no afectarán a los maestros, consejeros ni al tamaño de las clases.

Sin embargo, quienes trabajan para el distrito escolar en soporte de informática, supervisión de autobuses y jardinería podrían no ser seleccionados.

