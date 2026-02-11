Estudiantes de Los Ángeles se manifiestan contra ICE

Centenares de estudiantes de preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) abandonaron por un momento las aulas para manifestarse en contra de los operativos que llevan a cabo agencias federales de inmigración en sus comunidades.

Aproximadamente 200 estudiantes de las escuelas preparatorias Santee, Jefferson, Maya Angelou Community, Synergy Quantum y Nava College Prep llevaron a cabo este lunes una protesta en contra de las redadas migratorias.

De acuerdo con los jóvenes estudiantes, la manifestación se realizó para reconocer lo que hicieron sus padres cuando tomaron la decisión de dejar sus países de origen para emigrar a Estados Unidos con el propósito de encontrar una mejor vida.

“Se fue de México, dejó a su familia para irse a Kentucky, y luego vino aquí por mí. Para que tengamos un futuro mejor”, dijo Tyffany Peña, del Santee High School, quien salió a manifestarse en honor de su padre, en una entrevista con la cadena ABC.

“Me dan ganas de llorar, pero es como si esto lo hiciera por mi mamá, por toda mi familia. Por todas las personas que están siendo deportadas de forma injusta. Es muy injusto cómo lo están haciendo”, expresó Yeneli Cortínez, también estudiante de Santee High School.

Tan pronto salieron a la calle, los jóvenes estudiantes se dirigieron al Ayuntamiento de Los Ángeles, donde hicieron oír su voz en una manifestación en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Los inmigrantes construyeron este condado y no seríamos nada sin este lugar”, dijo Jeffrey Acevedo, estudiante de Jefferson High School. “Mis padres son inmigrantes, lo que les están haciendo a los inmigrantes, es simplemente horrible. Están destrozando familias y no deberían hacerlo”.

El LAUSD expresó la preocupación que tienen los funcionarios escolares ante las expresiones que hacen sus estudiantes fuera de los campus.

“El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles apoya el derecho de nuestros estudiantes a defender causas importantes para ellos. Sin embargo, nos preocupa la seguridad estudiantil en manifestaciones fuera del campus, ya que las escuelas son el lugar más seguro para los estudiantes”, dijo la institución.

Los funcionarios mencionaron que las escuelas brindan a sus estudiantes oportunidades en los campus para la expresión estudiantil, ofreciendo recursos y orientación adicionales para que participen en discusiones significativas y apropiadas para su edad en un entorno seguro y acogedor.

