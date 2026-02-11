Profesor de Los Ángeles despedido por abrir la puerta a estudiantes durante manifestación contra ICE

Un profesor de preparatoria de Los Ángeles declaró que fue despedido por intentar proteger la seguridad de los estudiantes y evitar que salieran lastimados durante una manifestación en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El docente, identificado como Ricardo López, declaró que fue despedido por insubordinación de Synergy Quantum Charter High School, en el sur de Los Ángeles.

“Solo me preocupaba su seguridad“, aseguró el profesor, quien imparte las clases de Historia de Estados Unidos y de Historia de Estados Unidos de Colocación Avanzada (AP).

De acuerdo con el profesor, tomó la decisión de abrir una puerta para que pudieran salir los alumnos después de percatarse de que intentaban saltar una valla para unirse a las protestas contra ICE por parte de escuelas del sur de California.

López dijo que vio a unos estudiantes intentando saltar una valla el miércoles 4 de febrero, y que varios jóvenes se habían lastimado al hacer lo mismo el día anterior.

“Como el adulto más cercano a ellos, simplemente abrí la reja“, explicó el profesor.

El mismo día, en menos de una hora, Ricardo López dijo que había sido despedido y expulsado del campus de la escuela preparatoria.

Las pertenencias que tenía en la escuela, que incluían docenas de pinturas y proyectos de estudiantes, fueron depositadas en un par de cajas y posteriormente dejadas en la entrada de su casa.

Los funcionarios de Synergy Quantum Charter High School dijeron que, incluso por ser un plantel chárter, mantienen apego a las políticas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en cuanto a la seguridad de los estudiantes.

La semana pasada, funcionarios del LAUSD emitieron comunicados desalentando a los estudiantes a abandonar los campus durante el horario escolar, pero no se hizo una explicación sobre el despido del profesor, en lugar de recibir una advertencia.

El despido del profesor causó el enojo de sus estudiantes y de algunos de los padres, quienes han llevado a cabo protestas afuera de la escuela charter.

A esas manifestaciones se unieron organizaciones comunitarias como la Unión del Barrio y la Asociación de Educadores de la Raza, para pedir la reincorporación de López como docente de la escuela. Una petición cuenta con más de 900 firmas.

“Solo quiero regresar a mi salón de clases, con mis estudiantes, especialmente ahora que se acercan los exámenes AP”, declaró López.

En caso de que se mantenga el despido de López, especialmente por el motivo de “insubordinación”, el profesor podría tener problemas para renovar su licencia de docente, lo que le afectaría para impartir clases en cualquier otra escuela.

La Synergy Quantum Charter High School confirmó, en un comunicado, que Ricardo López ya no está en su plantilla de profesores.

“Respetamos el derecho de los estudiantes a expresarse y comprendemos que momentos como estos suelen reflejar inquietudes profundas“, dijo la escuela en su escrito.

“Nuestra responsabilidad, como escuela, es garantizar que la expresión estudiantil se lleve a cabo de una manera que proteja su seguridad y cumpla con los protocolos establecidos en el campus”, agregó.

En su comunicado, los funcionarios dijeron que la administración escolar toma exclusivamente las decisiones sobre si los estudiantes pueden salir del campus durante la jornada escolar, de acuerdo con sus protocolos de seguridad.

“Agradecemos la colaboración de nuestras familias y comunidad mientras continuamos apoyando a nuestros estudiantes, defendiendo sus derechos y manteniendo un entorno de aprendizaje seguro y ordenado“, reiteró la escuela charter.

