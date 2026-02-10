Alcaldesa de Los Ángeles prohíbe a ICE usar propiedades de la ciudad

Agentes federales no podrán utilizar las propiedades de la ciudad de Los Ángeles para llevar a cabo operativos de inmigración.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este martes una orden ejecutiva con el objetivo de restringir el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en espacios propiedad de la ciudad, aunque hay dudas sobre cómo se hará cumplir dicha instrucción.

La medida de la alcaldesa Bass ocurre ocho meses después de que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensificaran en Los Ángeles, a partir del 6 de junio de 2025.

Sigue leyendo: Denuncian malas condiciones en centro de detención en California

De acuerdo con Bass, la ciudad de Los Ángeles debe establecer límites más claros entre las actividades municipales y los operativos federales de inmigración.

La alcaldesa firmó este martes, en el Ayuntamiento, la Directiva Ejecutiva número 17, la cual pretende restringir el uso de propiedades municipales como puntos de concentración para la aplicación de las leyes federales de inmigración.

En la orden ejecutiva, la alcaldesa instruye a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que acudan a un lugar donde se lleve a cabo un operativo de inmigración a que activen sus cámaras corporales y que conserven el video.

Sigue leyendo: Hispana de Los Ángeles embarazada es deportada por ICE a Nicaragua

“Lo que hemos visto en todos nuestros distritos es que ICE intenta escenificar diversas propiedades, públicas o privadas“, expresó Bass.

“Instruye a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles a preservar toda la evidencia relacionada con las actividades de control migratorio para que puedan ser denunciadas”, agregó la funcionaria.

La firma de la orden ejecutiva por parte de la alcaldesa de Los Ángeles ocurrió mientras funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional testificaban ante un comité de la Cámara de Representantes que supervisa el financiamiento federal.

Sigue leyendo: Manifestante atropellado frente al edificio federal en Los Ángeles

Los demócratas del Congreso están a favor de imponer reformas al ICE, con nuevas normas sobre el uso de la fuerza y la prohibición del uso de mascarillas por parte de sus agentes.

En su orden ejecutiva, Bass también aborda una ley estatal que prohíbe a los agentes federales a cubrirse el rostro durante sus operativos.

Una jueza dictaminó este lunes que California no puede aplicar la ley porque es discriminatoria a los agentes del orden federales.

Sigue leyendo: Letrero a favor de ICE aparece en San Francisco a unos días del Super Bowl

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, declaró anteriormente que no haría cumplir a los agentes de inmigración la prohibición del uso de mascarillas al mencionar que sería una preocupación sobre la seguridad de los oficiales y a un potencial conflicto entre agencias armadas.

Bass aseguró que el jefe de la policía de Los Ángeles tiene conocimiento de la orden ejecutiva.

“He hablado con él y le he expresado mi preocupación por la ley de mascarillas y, por supuesto, creo que el Departamento de Policía de Los Ángeles va a aplicarla. Esperaremos a ver qué sucede en los tribunales. Seguiré conversando con él”, agregó la alcaldesa.

Sigue leyendo: Manifestante herido por proyectil menos letal de la policía en Los Ángeles

La orden establece a las agencias municipales un plazo de 15 días para presentar un resumen de las propiedades, así como los planes para implementar las nuevas restricciones.

En otras ciudades donde se han emitido órdenes ejecutivas similares, dichas medidas no han disuadido las redadas por parte de los agentes de ICE.

Sigue leyendo:

· Comunidad indignada tras redada de ICE en iglesia de Los Ángeles

· Cuatro años de prisión a hispano que atacó a alguaciles en protesta en Los Ángeles

· Panadería de Los Ángeles apoya a inmigrantes con galletas con mensajes contra ICE