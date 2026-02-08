Hispana de Los Ángeles embarazada es deportada por ICE a Nicaragua

Una mujer hispana de Los Ángeles, con ocho meses de embarazo, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportada a Nicaragua, confirmaron sus familiares.

El esposo de Leonela Liliana Gómez-Hernández, de 27 años, dijo que no sabía el paradero de su mujer porque no se encontraba en la base de datos del sistema de ICE, y fue hasta que recibió una llamada telefónica de ella para avisarle que se encontraba viajando con destino a Centroamérica.

Gómez-Hernández le dijo a su esposo que los agentes federales de inmigración la presionaron para que firmara los documentos de deportación.

La hispana era buscada por grupos defensores de los derechos de inmigrantes y por abogados, que investigaban si Leonela Liliana se encontraba bajo custodia de alguna de las agencias federales en los centros de detención antes de que el esposo recibiera la comunicación telefónica.

Gómez-Hernández fue arrestada por los agentes de ICE cerca de la intersección de Vernon Avenue y Central Avenue, en Los Ángeles.

La mujer acababa de salir de una cita en un centro médico para una revisión y confirmar el avance de su embarazo, cuando los agentes federales se acercaron a ella para detenerla mientras esperaba un vehiculo de viajes compartidos.

El esposo dijo que Leonela se comunicó vía telefónica con él para decirle que iba camino a Nicaragua, después de ser presionada por la agencia federal para que firmara una orden de deportación después de que los agentes supuestamente le aclararon que no podían atender su embarazo avanzado.

Gómez-Hernández tuvo la oportunidad de comunicarse con su esposo gracias a que otro inmigrante le prestó su celular después de que el suyo se quedó sin batería.

La mujer centroamericana llevaba tres años viviendo en Estados Unidos, después de llegar en busca de asilo, de acuerdo con su esposo.

Gutiérrez-Hernández tenía que comparecer en noviembre ante un tribunal, pero no acudió al compromiso por temor a ser arrestada en ese lugar por ICE y deportada, a pesar de su avanzado estado de embarazo.

En las semanas recientes, es el segundo caso en que los detenidos declararon que fueron presionados para firmar órdenes de deportación momentos después de ser arrestados por agentes federales de inmigración en el sur de California.

La esposa de Carlos Chávez, un vendedor de comida, arrestado por agentes federales en el estacionamiento de una iglesia en North Hills la semana pasada, dijo que los agentes federales le dijeron a su esposo que podrían conseguirle atención médica para su bronquitis si firmaba un documento.

Al parecer, los papeles que los agentes le hicieron firmar al vendedor hispano de comida eran los documentos para su deportación.

Defensores de la comunidad inmigrante que ayudaron a los familiares de Chávez dijeron que no pudieron encontrar el paradero del vendedor de comida en el sistema del Departamento de Seguridad Nacional hasta que el hombre se comunicó desde México, a donde llegó después de haber sido deportado.

