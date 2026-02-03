Manifestante herido por proyectil menos letal de la policía en Los Ángeles

Un manifestante fue lesionado en un ojo por un proyectil menos letal de la policía durante una protesta contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado 31 de enero en el centro de Los Ángeles.

La víctima recibió ayuda después de recibir el impacto del proyectil en el rostro, que quedó cubierto de un lado con pintura verde brillante, según se observa en un video grabado tras el ataque.

Se desconoce cuál es el actual estado de salud del hombre, cuya identidad no fue divulgada de forma pública, que fue lesionado durante la manifestación contra ICE.

La noche del sábado, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió una orden de dispersión después de que un grupo de manifestantes se reunió en el centro de la ciudad para protestar por las redadas de las agencias federales de inmigración.

Sin embargo, un enfrentamiento entre los manifestantes con oficiales del LAPD se volvió violento y algunas de las personas arrojaron botellas de agua y otros objetos a las fuerzas del orden.

Las autoridades de la ciudad informaron que durante la protesta del viernes, alrededor de 50 personas fueron arrestadas en medio de las manifestaciones del movimiento “ICE Out”.

Los sujetos fueron detenidos por cargos como agresión con un arma letal a un agente, lesiones, vandalismo y no acatar la orden de dispersión.

El 13 de enero, otro manifestante perdió un ojo después de ser lesionado por un disparo con munición menos letal durante una protesta contra ICE frente a un edificio federal en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

El presidente Donald Trump dijo que no enviará fuerzas del orden federales a ciudades lideradas por políticos demócratas a menos que soliciten ayuda..

Los funcionarios del LAPD no han emitido ningún comunicado en relación con el incidente que ocurrió este sábado durante la manifestación en el centro de la ciudad.

