Alguaciles aéreos confundidos como agentes de ICE en Los Ángeles



Tres alguaciles aéreos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fueron expulsados este miércoles de un restaurante en el condado de Los Ángeles después de que las personas los confundieran con agentes federales de inmigración.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 6:20 p.m. en la Plaza México, en la cuadra 3100 de East Imperial Highway, en la ciudad de Lynwood.

Los tres alguaciles del TSA estaban cenando en un restaurante de barbacoa coreana cuando una persona creyó que eran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo el LASD.

Sigue leyendo: Estudiante de Los Ángeles desarrolla aplicación para ayudar a inmigrantes

Después de que difundió la versión de que había supuestos agentes federales, tanto en el restaurante como en las redes sociales, se concentró un gran número de personas en la plaza.

Ante la situación, los tres alguaciles aéreos solicitaron ayuda, lo que provocó que intervinieran decenas de oficiales de dos comisarías cercanas.

Cuando los alguaciles llegaron a la Plaza México, lograron rescatar a los tres miembros del TSA que estaban rodeados por la multitud, por lo que formaron una línea de escaramuza entre los dos grupos, en el área del estacionamiento.

Sigue leyendo: Serán investigados abusos de agentes de inmigración en California

Después de unos momentos, los oficiales del LASD acompañaron a los alguaciles aéreos hasta la acera, donde los recogió una camioneta que no estaba identificada.

Posteriormente, la camioneta fue escoltada por las patrullas hasta la Estación Century del LASD. en 11703 de South Alameda Street, en Lynwood.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó que no se arrestó a ninguna persona en la Plaza México, donde la multitud se dispersó minutos después.

Sigue leyendo: ICE arresta a dos personas en barrio de Los Ángeles, denuncian residentes

Los alguaciles aéreos dependen de la Administración de Seguridad del Transporte, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sigue leyendo:

· Preocupación por posible colaboración policial con autoridades migratorias en California

· ICE amenaza con redadas durante el Super Bowl en Santa Clara

· Demanda contra ICE por condiciones inhumanas en centro de detención de Adelanto