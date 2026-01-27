ICE arresta a dos personas en barrio de Los Ángeles, denuncian residentes

Residentes de Koreatown denunciaron que agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este lunes a dos miembros de la comunidad durante un operativo, en el que presuntamente arrestaron a más personas en otras zonas de Los Ángeles.

Los miembros de la comunidad de Koreatown exigieron la abolición inmediata de ICE y el cese de las redadas migratorias, que causan terror entre las comunidades inmigrantes por el temor a las deportaciones.

Miembros de la comunidad de Koreatown y líderes religiosos programaron para la tarde de este martes una conferencia de prensa para informar sobre los arrestos por parte de agentes federales de inmigración.

En un comunicado, Party for Socialism & Liberation (PSL) expresó que, aunque el gobierno federal afirma que las redadas se dirigen a personas con antecedentes penales supuestamente para garantizar la seguridad comunitaria, tienen otros objetivos.

“El verdadero peligro en nuestras calles es la fuerza militarizada e irresponsable de ICE“, declaró la coalición en su comunicado, en el que convocan a la rueda de prensa.

“No nos protegen; secuestran a nuestros padres, hermanos, vecinos y compañeros de trabajo en plena noche, separando familias y sembrando el miedo. Nos negamos a vivir aterrorizados. Estamos fortaleciendo el poder comunitario”, agregó PSL.

La coalición hizo un llamado a residentes de otras comunidades de Los Ángeles para unirse al movimiento, que también emerge en solidaridad con los habitantes de Minneapolis tras los recientes tiroteos fatales provocados por agentes federales de inmigración.

“Debemos demostrar nuestra fuerza colectiva hasta que ICE sea expulsado permanentemente de nuestras comunidades. Este no es un incidente aislado. Forma parte de una campaña sistémica de terror contra las comunidades inmigrantes”, aseguró PSL.

La coalición pidió unidad para exigir que se detengan las deportaciones y que los agentes federales de inmigración dejen de destrozar familias en las comunidades.

