ICE amenaza con redadas durante el Super Bowl en Santa Clara

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría llevar a cabo operativos durante el Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía, en Santa Clara.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que agentes de ICE tendrán una presencia importante y visible dentro del estadio y en sus alrededores, durante el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks por el campeonato de la NFL.

Según el asesor del DHS, Corey Lewandowski, la aplicación de las leyes federales de inmigración es una instrucción del presidente Trump, por lo que no se detendrá durante el duelo de los quarterbacks Drake Maye y Sam Darnold en Santa Clara.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos. Es una situación muy real”, expresó Lewandowski en el podcast “The Benny Show”.

La advertencia de operativos de inmigración en el marco del Super Bowl LX sigue a las críticas del presidente Trump, quien anunció que boicotearía la final de la NFL después de la selección del cantante Bad Bunny para el espectáculo del medio tiempo.

Trump también manifestó su desaprobación por la presentación de la banda “Green Day” en la ceremonia inaugural del Super Bowl, y adelantó que no tiene pensado asistir al partido de la NFL en el Levi’s Stadium en Santa Clara.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección terrible. Lo único que consigue es sembrar el odio”, dijo el presidente.

El año pasado, Bad Bunny se saltó fechas de su gira en Estados Unidos por la actividad de las agencias federales de inmigración.

“El tema de, digamos, ICE podría estar fuera (de mi concierto), es algo de lo que hemos estado hablando y nos preocupaba mucho“, declaró Bad Bunny en septiembre al abordar el tema.

La advertencia sobre la presencia de agentes de ICE en el Super Bowl ocurre cuando el país lidia con las consecuencias del crimen de Alex Pretti, ocurrido el 24 de enero en Minneapolis, por disparos de agentes federales.

Pretti, de 37 años y enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos, murió a balazos de un agente de la Patrulla Fronteriza durante un altercado que se desató en una protesta.

A pesar de que el DHS calificó a Pretti, quien tenía licencia para portar armas, como un “terrorista doméstico”, videos de transeúntes captaron al enfermero grabando a los agentes con su celular e intentando ayudar a una mujer que había sido empujada al suelo por los agentes antes de los disparos.

La muerte de Pretti no fue la primera que ocurrió en Minneapolis por agentes federales, después de que el 7 de enero falleció Renee Good.

Los incidentes en Minneapolis provocaron protestas a nivel nacional y que emergiera el movimiento “No a ICE en el Super Bowl”, petición que para este martes acumula poco más de 160,000 firmas para que la NFL prohíba el acceso a los agentes federales al Levi’s Stadium.

Hasta el momento, la NFL no ha emitido una declaración formal sobre la posible presencia de ICE en el Super Bowl y cómo afectará la asistencia al estadio, o si ha coordinado protocolos de seguridad específicos con agentes federales.

No se sabe si puedan cobrar impulso las protestas bajo el lema “No a ICE en el Super Bowl” para alterar las actividades previas y durante el día del partido final entre New England y Seattle.

Los dos equipos llegan esta semana al Área de la Bahía para comenzar a preparar el juego por el campeonato de la NFL.

Debido a la situación actual, los fanáticos que asistan a las actividades previas al Super Bowl deben esperar protocolos de seguridad sin precedentes.

Si tiene planes para asistir al Levi’s Stadium para presenciar el Super Bowl LX, es importante que conozca sus derechos en caso de tener un encuentro con agentes federales de inmigración:

Conozca sus derechos : Tiene derecho a guardar silencio. No tiene que hablar de su ciudadanía ni de su estatus migratorios con agentes federales.

: Tiene derecho a guardar silencio. No tiene que hablar de su ciudadanía ni de su estatus migratorios con agentes federales. Mantenga la calma : Si se le acercan, no corra ni se resista; indique claramente que está ejerciendo su derecho a permanecer en silencio.

: Si se le acercan, no corra ni se resista; indique claramente que está ejerciendo su derecho a permanecer en silencio. Busque ayuda legal: Si es testigo de una acción de cumplimiento o necesita apoyo inmediato, puede comunicarse con la Red de Respuesta Rápida de los condados de Santa Clara y San Mateo al 408-290-1144.

