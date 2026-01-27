ICE aumenta en más de 1000% las detenciones de latinos sin antecedentes penales

Un nuevo informe de las detenciones mensuales de latinos sin antecedentes penales durante la administración del presidente Donald Trump se multiplicaron por seis en comparación con el último año del gobierno de Joe Biden, pasando de aproximadamente 900 al mes a unas 6,000, con una cifra récord de casi 10,500 septiembre de 2025, impulsadas principalmente por arrestos en lugares de trabajo y espacios públicos.

El análisis, publicado por el Centro para el Conocimiento Vecinal de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA y el grupo de defensa Unseen, se fundamenta en información del Proyecto de Datos de Deportación de UCLA y la Facultad de Derecho de UC Berkeley. Los investigadores revisaron los registros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde febrero de 2024 hasta septiembre de 2025.

“Bajo la administración Trump, las políticas de detención de inmigración por parte de ICE se han expandido, para volverse más amplias y menos discrecionales”, indica el reporte de los profesores Paul y Jonathan Ong, y Sonja Diaz. “Ahora incluye mucha más gente sin antecedentes penales y personas con estatus legal de inmigración”.

Empleando récords administrativos de ICE, el estudio muestra que, en los primeros ocho meses de la administración Trump, las detenciones y deportaciones cada vez más estuvieron dirigidas a personas no delincuentes, latinos respetuosos de la ley.

Esto contradice los reclamos de que la aplicación de las leyes migratorias se enfocaría en los “peores de los peores” y destaca la importancia de las investigaciones para desacreditar falsas narrativas del gobierno.

Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Latinos arrestados el fin de semana

“Esa es la realidad fascista de la administración Trump, donde la política no es la cacareada propaganda de que él iba a limpiar las calles de criminales y expulsarlos de este país”, enfatizó Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate. “Su verdadera política es la discriminación por la raza, nacionalidad, lenguaje y acento con el que hablas inglés. Se trata de una política racista y discriminadora, en especial contra aquellos que provienen de América Latina o aquellos que han nacido en este país de raíces de América Latina”.

El incremento de latinos detenidos sin historial criminal ha superado a los detenidos por ICE que enfrentaban condenas o cargos pendientes. La proporción de detenciones mensuales aumentó de manera drástica con las detenciones en la vía pública, como sucedió el 24 de enero con una vendedora ambulante que fue arrestada por agentes de inmigración, aproximadamente a las 10:25 a.m. afuera de la Escuela Secundaria Walnut Park, en el 7500 de la avenida Marbrisa.

Además, miembros de Unión del Barrio, la organización de defensa comunitaria que rastrea a diario los “secuestros” de ICE, pidieron a la comunidad que, si conocen a la mujer que aparece en el video, llamen al (213) 444-6562 para notificar a sus familiares.

Las redadas del fin de semana en vía pública, en lugares de trabajo y espacios abiertos de Los Ángeles se extendieron por la calle 29 y la avenida Arlington, según reportó la activista Guadalupe Cortés.

“Esto es un desastre para nuestra comunidad”, dijo Cortés, quien se involucró en la defensa comunitaria de los inmigrantes, tras ver la forma en que son maltratados y no se les leen sus derechos al ser detenidos.

Crédito: Captura de video | Cortesía

“Como hispanos no podemos dejar que esto siga pasando”, afirmó.

Asimismo, estableció que el Partido Demócrata “no ha hecho lo suficiente para defender a nuestra comunidad”.

“Eso es frustrante”, agregó. “Ahora que están viendo la realidad de las verdaderas intenciones del Partido Republicano, es cuando ellos mismos tienen que hacer un movimiento para lograr una ley de amnistía y dar permisos de trabajo a la gente que tiene muchísimos años aquí”.

Las amenazas de Miller y las muertes en Minneapolis

El estudio de UCLA señala que, en mayo de 2025 se produjo un acontecimiento notable cuando Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para asuntos de política, propuso una meta sin precedentes de 3,000 arrestos de inmigrantes por día.

Posteriormente, la administración Trump movilizó a la Guardia Nacional para apoyar las operaciones ampliadas del ICE, primero en Los Ángeles y luego en Chicago, Portland, Nueva Orleans y Minneapolis, esta última ciudad donde asesinaron recientemente a Renee Nicole Good y al enfermero Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses defensores de los inmigrantes.

“Los agentes del ICE utilizan el perfil racial (factores como la etnia, el idioma y la ubicación en barrios y lugares de trabajo de inmigrantes) para identificar posibles objetivos, una práctica que la Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado”, señala el informe de UCLA.

De esa manera, la afluencia de latinos recién detenidos saturó un sistema de revisión ya sobrecargado y con falta de personal provocó un aumento en el número de detenidos.

A mediados de septiembre de 2025, el número de personas latinas sin antecedentes penales detenidas ascendió a 11,500. Esta cifra continuó en aumento y superó las 13,000 a mediados de octubre de 2025. Según un informe de la UCLA, al menos nueve de cada diez de estas personas fueron deportadas.

Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Ello no sorprendió al abogado Alex Gálvez, experto en inmigración, quien analizó que estas cifras tuvieron una correlación directa con el cambio que se dio con las fianzas.

“El gobierno cambió la manera en cómo poder sacar a una persona con fianza, y, aunque se habían portado bien durante años, eso ya no era suficiente para permanecer en el país”, dijo Gálvez.

“Deportar a los hombres malos, delincuentes, violadores o lo peor de lo peor nunca fue verdad. [Barack] Obama y [Joe] Biden pudieron haber deportado a más gente, pero usando menos violencia. El verdadero propósito [de Trump] tiene que ver con el racismo y proteger el futuro del gringo, más que cualquier cosa”.

Latinos en edad laboral son los arrestados

Otro hallazgo importante de la UCLA indica que la mayoría de los inmigrantes latinos sin antecedentes penales detenidos por el ICE eran adultos en edad laboral, es decir, en sus años más productivos.

Entre los períodos de comparación de 2024 y 2025, el grupo de 18 a 54 años aumentó casi siete veces y el de 35 a 54 años, más de nueve veces.

En cuanto a las diferencias de género por edad, los hombres representaron la mayoría de los adultos en edad laboral detenidos.

El número de hombres latinos en edad laboral detenidos aumentó de 3,500 durante la administración Biden a más de 38,700 durante la administración Trump. En consecuencia, la proporción de todos los hombres latinos detenidos aumentó del 51% al 80% con Trump.

La “traición” de congresistas demócratas

El estudio de UCLA coincidió con la oposición de senadores demócratas a la financiación de $10,000 millones para el DHS, después del asesinato de Alex Pretti, en Minneapolis.

“Pienso que es necesario poner un alto a toda la violencia de ICE y las injusticias que están cometiendo con la gente”, opinó Guadalupe Cortés.

“Finalmente, la conciencia está despertando a los Senadores”, añadió el abogado Alex Gálvez. “Alguien tiene que parar a este presidente cuando nadie parece ponerlo en jaque”.

“Ya era hora que los políticos demócratas a quienes les pagamos con nuestros impuestos muestren, que tienen espina dorsal en la Cámara de Representantes y en especial el Senado, porque hubo siete [congresistas] demócratas, -varios de ellos latinos- que votaron a favor del financiamiento de la policía fascista de Trump”, manifestó Salvador Sanabria.

En efecto, al proyecto de ley de 64,400 millones de dólares, que incluye aproximadamente $10,000 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aprobado en la Cámara de Representantes por 220 votos a favor y 207 en contra se unieron siete demócratas: Henry Cuéllar (Texas), Jared Golden (Maine), Marie Gluesenkamp Pérez (Washington), Laura Gillén (Nueva York), Don Davis (Carolina del Norte), Tom Suozzi (Nueva York) y Vicente González (Texas).

“Totalmente. Son traidores de sus propias raíces”, dijo Sanabria sobre los congresistas de origen hispano.