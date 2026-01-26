Trump mantiene confianza en Kristi Noem pese a las muertes en Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su confianza en la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a pesar del aumento de tensión en Minnesota por la muerte de un segundo manifestante por disparos de un agente de inmigración, indicó la Casa Blanca, y descartó cambios inmediatos en la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“La secretaria Noem continuará al frente del Departamento con la plena confianza del presidente”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Horas después de que Trump anunciara el envío de su “zar de la frontera”, Tom Homan, a Minneapolis para dirigir personalmente el despliegue federal en la ciudad. El movimiento fue interpretado por algunos aliados republicanos como una señal de ajustes internos tras el asesinato del enfermero Alex Pretti, de 37 años, ocurrido el sábado durante una protesta contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Es la segunda muerte en menos de un mes, luego del fallecimiento de Renée Gold el 7 de enero, también por disparos de un agente migratorio.

Trump continues to have confidence in DHS Secretary Kristi Noem, @PressSec Karoline Leavitt tells us after Trump dispatched border czar Tom Homan to oversee ICE efforts in Minnesota. She said @RealTomHoman is doing "an exceptional job," and Noem continues to oversee the entire… pic.twitter.com/l5O3G9XKsf — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 26, 2026

Presiones políticas y giro de tono

Aunque Trump negó que el envío de Homan implique desconfianza en Noem o en el jefe de la Patrulla Fronteriza, fuentes internas admiten que la Casa Blanca busca contener el desgaste político de una estrategia migratoria que comienza a generar divisiones dentro del Partido Republicano.

También, a pesar de que la Casa Blanca intenta proyectar una imagen de unidad, el envío de Homan a Minneapolis es visto por expertos y aliados como una intervención directa ante el manejo de la crisis por parte de Noem y Gregory Bovino.

Informes internos sugieren que Homan y Noem han mantenido una relación distante y gélida en los últimos meses, marcada por desacuerdos sobre el uso de tácticas militares en zonas urbanas.

Por otro lado, Trump habló con el gobernador demócrata Tim Walz y, según ambas partes, la conversación fue “productiva”. La oficina del mandatario estatal aseguró que el presidente aceptó considerar una reducción de la presencia federal, mientras la Casa Blanca insistió en que sin cooperación local no habrá retiro de agentes.

Las muertes han intensificado las críticas de legisladores republicanos y encuestas recientes muestran una caída en el respaldo a la agenda migratoria de Trump, incluso entre votantes que lo apoyaron en 2024.

Algunos aliados advierten que la administración está perdiendo de vista su objetivo central: deportar a inmigrantes indocumentados, no enfrentar a ciudadanos estadounidenses en las calles.

Mientras continúan las investigaciones del FBI y de Asuntos Internos, Minnesota sigue siendo el epicentro de un debate que amenaza con redefinir el rumbo de la política migratoria y el equilibrio político de la Casa Blanca.

