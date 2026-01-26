Trump condiciona a Minnesota sobre operativos migratorios y enviará al zar de la frontera, Tom Homan

Además de enviar al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota, el presidente Donald Trump condiciona con tres acciones al gobierno de Tim Walz para retirar a la Patrulla Fronteriza, que apoya a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos, donde dos agentes han matados a un par de ciudadanos estadounidenses.

“Le dije al gobernador Walz que le pediría a Tom Homan que lo llamara, y que lo que buscamos son todos los criminales que tengan en su poder”, escribió Trump en Truth Social. “El gobernador, con mucho respeto, lo entendió, y hablaré con él próximamente”.

La violencia de los operativos migratorios y las detenciones de niños y ciudadanos estadounidenses, así como de indocumentados sin historial criminal, desataron protestas en Minneapolis, donde agentes migratorios mataron a Renee Good y a Alex Pretti.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en conferencia que había tres condiciones para que la administración Trump redujera las operaciones migratorias en Minnesota.

Las peticiones son que el gobierno de Walz entregue a los inmigrantes detenidos en prisiones de Minnesota, además de aquellos arrestados por la policía local y que las autoridades locales colaboren con ICE.

“En primer lugar, el gobernador Waltz, el alcalde [Jacob] Fry y todos los líderes demócratas deberían entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales delincuentes que se encuentran actualmente encarcelados en sus cárceles, junto con cualquier extranjero ilegal con órdenes de arresto activas o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata”, lanzó Leavitt.

La segunda petición aborda detenciones en general, no necesariamente personas convictas por delitos.

“En segundo lugar, las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar la entrega de todos los inmigrantes ilegales arrestados por la policía local“, agregó.

La tercera petición es que las autoridades de la ciudad de Minneapolis y del estado de Minnesota colaboren con ICE en su campaña contra inmigrantes indocumentados.

“Y, en tercer lugar, la policía local debe ayudar a las fuerzas del orden federales a aprehender y detener a los inmigrantes ilegales buscados por delitos, especialmente violentos”, expuso.

Leavitt agregó que si se cumplen con esas condicionantes, la Patrulla Fronteriza –conocida por su entrenamiento paramilitar– no sería necesaria “para apoyar al ICE en Minnesota”.

Señaló que el presidente Trump pidió al Congreso que apruebe una reforma para terminar con las ciudades santuario, las cuales ayudan a mejorar las condiciones de inmigrantes.

“El presidente Trump está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que apruebe de inmediato una legislación que ponga fin a las ciudades santuario de una vez por todas”, acotó Leavitt. “Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros solo para ciudadanos respetuosos de la ley, no para peligrosos criminales extranjeros ilegales que violaron las leyes de nuestra nación y no pertenecen aquí”.

¿Y sobre la muerte de Alex Pretti?

La portavoz Leavitt defendió las acciones de un agente migratorio en la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, y afirmó que hay una investigación en curso.

“Seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado: esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas en Minnesota durante semanas. El gobernador Waltz, el alcalde Jacob Frey y otros demócratas electos difundieron mentiras sobre los agentes federales que arriesgan sus vidas a diario para expulsar de nuestras calles a los peores inmigrantes ilegales: asesinos, violadores, pedófilos, traficantes de personas y pandilleros”, afirmó Leavitt.

Previamente, la funcionaria afirmó que se realiza una investigación sobre la muerte de Alex Pretti.

“El tiroteo del sábado sigue bajo investigación activa por parte de Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también está realizando su propia revisión interna”, indicó. “Como dijo ayer el presidente Trump, la administración está revisando todo lo relacionado con el tiroteo y dejaremos que la investigación se desarrolle”.

Sin embargo, Leavitt mantuvo la narrativa de otros funcionarios sobre supuestas agresiones a agentes, que derivan en la represión de manifestantes. Señaló nuevamente a Walz y a Frey por “alertar a agitadores”.

“Han utilizado sus plataformas para alentar a agitadores de izquierda a acechar, grabar, confrontar y obstruir a agentes federales que simplemente intentan cumplir legalmente con sus deberes, lo que ha creado situaciones peligrosas que amenazan tanto a estos agentes como al público en general y a los habitantes de Minnesota”, intentó justificar Leavitt. “Esto es precisamente lo que ocurrió en Minneapolis el sábado por la mañana. Obstruir a las fuerzas del orden federales e incitar a la violencia contra los agentes es incorrecto e ilegal”.

