Gobierno de Trump protege a agente que mató a Alex Pretti en Minneapolis: sigue trabajando

Al agente migratorio que mató de varios balazos a Alex Pretti en Minneapolis sigue operando, pero ya no está en la ciudad, sino en otras locaciones, confirmó en conferencia de prensa el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

“Todos los agentes con nosotros que participaron en esa escena no están trabajando en Minneapolis, sino en otros lugares”, afimó Bovino.

El funcionadio dijo que ha habido formas de que los agentes sean identificados y su información revelada al público, conocida como ‘doxeo’, por lo que buscan proteger al agente que disparó y a otros, aunque todos siguen laborando.

“Eso es por su seguridad. Existe un sistema de doxeo, y la seguridad de nuestros empleados es muy importante para nosotros”, dijo Bovino. “Vamos a mantener a esos empleados seguros, el número de disparos o el número de agentes involucrados en eso, de nuevo, saldrá a la luz en la investigación”.

La narrativa del gobierno del presidente Donald Trump es que Alex Pretti iba armado y tenía intención de disparar, pero en ningún video se observa a Pretti intentando sacar su arma, ya que en una mano tiene su celular y la otra la tiene alzada, cuando es sometido por varios agentes.

Cuando ya se tenía sometido a Pretti, uno de los oficiales migratorios se erige y dispara en varias ocasiones a quemarropa. No se sabe cuántos disparos perpetró con exactitud.

“Durante esta operación, un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm”, afirmó Bovino, pero eso no se observa en los videos.

El sábado 24 de enero, funcionarios federales ofrecieron un relato del tiroteo fatal de Alex Pretti, residente de Minneapolis de 37 años, pero varias de las principales afirmaciones de los funcionarios siguen sin verificarse y se contradicen en parte con videos y testimonios de testigos.

Bovino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alinearon sus argumentos –sin una investigación formal– describiendo el tiroteo como un acto justificado de defensa propia.