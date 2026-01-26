Demanda contra ICE por condiciones inhumanas en centro de detención de Adelanto

Por estar en condiciones inhumanas, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, en el sur de California.

En nombre de los detenidos, la demanda fue presentada por el Consejo Público, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef) y Willkie Farr & Gallagher LLP.

En un comunicado, se informó que la demanda expone un sistema de detención cruel, inhumano y degradante, con el centro de detención de Adelanto como un ejemplo del daño que esas condiciones causan a las personas que son obligadas a permanecer bajo custodia en esas instalaciones.

La demanda impugna específicamente la negación de las necesidades básicas en las instalaciones de ICE, que incluyen la atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como condiciones de vida higiénicas.