Inmigrante con permiso de trabajo muere bajo custodia de ICE en el sur de California

Un inmigrante mexicano con un permiso de trabajo vigente falleció mientras estaba bajo custodia en el centro de detención de ICE en Adelanto, en el sur de California.

Gabriel García Avilés, de 54 años y de origen mexicano, murió 10 días después de ser arrestado por los agentes federales de inmigración en Costa Mesa, en el condado de Orange.

De acuerdo con la cadena Univision, familiares del inmigrante mexicano dijeron que García Avilés fue detenido por ICE sin una orden judicial y sin antecedentes delictivos conocidos.

Cuando el hispano presentó problemas de salud, fue trasladado a un hospital de Victorville, en el condado de San Bernardino, donde falleció mientras seguía bajo custodia de los agentes federales de inmigración.

Los hijos de García Avilés dijeron que, al llegar al hospital de Victorville, encontraron a su padre entubado y con signos visibles de violencia, mientras dos agentes de ICE permanecían junto a la cama del mexicano, impidiéndoles privacidad y negándose a ofrecer información médica.

“No nos dejaron estar a solas con él, ni nos dijeron qué había pasado”, declaró uno de sus hijos, según la cadena Univision.

Las autoridades federales de inmigración no han proporcionado el parte médico y no han informado cuál fue la causa por la que falleció el inmigrante mexicano ni la fecha en que murió.

Los funcionarios de ICE no han explicado las circunstancias por las que García Avilés fue arrestado en el condado de Orange.

La familia del inmigrante mexicano dijo que cuenta con una representación legal y adelantó que presentará el caso ante los tribunales para exigir responsabilidades por la muerte del trabajador hispano.

“Mi papá tenía su permiso de trabajo vigente. No había motivo para detenerlo“, aseguró la hija mayor de García Avilés, quien pidió que se investigue si hubo uso excesivo de fuerza o negligencia médica durante la custodia federal de su padre.

El fallecimiento de García Avilés encendió nuevamente las alarmas sobre las condiciones en que los inmigrantes permanecen bajo custodia en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California.

La muerte de García Avilés es el segundo caso en el que fallece un inmigrante bajo custodia en el centro de detención de ICE en Adelanto en lo que va del año, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos que monitorean las condiciones del lugar.

El 21 de septiembre, Ismael Ayala Uribe, de 39 años, falleció en el centro médico de Victorville, al que fue trasladado después de presentar un incidente médico mientras se encontraba en el centro de detención de ICE en Adelanto.

Un inmigrante de origen chino, Huabing Xie, falleció el 3 de octubre en el Imperial Regional Detention Facility, en Calexico, en el sur de California, después de presentar una convulsión.

Los tres incidentes ocurren en medio de lo que varios senadores demócratas han llamado el periodo más mortífero para los inmigrantes detenidos por las agencias federales desde 2018.

ICE informó públicamente que, desde enero, al menos 14 personas han muerto bajo su custodia.

Mientras avanza la investigación sobre el fallecimiento de García Avilés, crece la preocupación por la falta de supervisión en los centros de detención de ICE y sobre el trato humanitario hacia los inmigrantes que permanecen bajo su custodia.

