Un inmigrante más fallece bajo custodia de ICE en California

Un inmigrante más falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, lo que eleva la preocupación sobre la atención a los detenidos durante la campaña de deportaciones de la administración Trump.

En un comunicado, ICE dijo que Huabing Xie, inmigrante de origen chino, presentó una convulsión el 3 de octubre mientras se encontraba en el Imperial Regional Detention Facility, en Calexico, en el sur de California.

De acuerdo con la agencia federal de inmigración, el inmigrante chino se encontraba bajo custodia en la instalación de Calexico desde el mes pasado.

ICE alegó que Huabing Xie fue arrestado el 12 de septiembre y mencionó que se encontraba en Estados Unidos sin tener la documentación migratoria que le permita estar legalmente en el país.

Cuando el inmigrante presento las convulsiones, el personal del centro de detención le practicó RCP y utilizó un desfibrilador, dispositivo médico que se aplica a un paciente para dar una descarga eléctrica, según ICE.

Posteriormente, el inmigrante chino fue declarado muerto en El Centro Regional Medical Center.

Defensores de los derechos de los inmigrantes en el condado Imperial manifestaron su tristeza y enojo ante el fallecimiento del Xie.

Marina Arteaga, organizadora de Imperial Liberation Collaboration, dijo que el fallecimiento de Xie muestra un patrón marcado por la disminución de la supervisión y las condiciones que prevalecen en los centros de detención migratoria en todo el país.

“Este no es un incidente aislado“, declaró la activista defensora de los derechos de los inmigrantes a la cadena XPBS.

Arteaga y otros activistas a favor de los inmigrantes exigen que ICE publique más detalles relacionados con el fallecimiento de Xie en la instalación federal, además de pedir a las autoridades estatales y del condado que investiguen este caso.

El 6 de octubre, ICE dijo que estaba en curso una investigación en relación con la muerte del inmigrante chino, pero se negó a responder preguntas relacionadas con el incidente.

Un deceso más bajo custodia de ICE

La muerte de Xie en el centro de detención de Calexico es la segunda de un inmigrante bajo custodia de ICE en dos semanas.

El 21 de septiembre, Ismael Ayala Uribe, de 39 años, falleció en un centro médico de Victorville, condado de San Bernardino, al que fue trasladado después de presentar un incidente médico en el centro de detención de ICE en Adelanto.

Ambos incidentes ocurrieron en medio de lo que varios senadores demócratas llamaron el periodo de seis meses más mortífero para los inmigrantes detenidos por las agencias federales desde 2018.

ICE informó públicamente que al menos 14 personas han muerto bajo su custodia desde enero.

En un escrito presentado a principios de este año, los senadores de Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, dijeron que ICE no había reconocido una decimoquinta muerte en una cárcel del condado del estado de Nueva York.

Desde entonces, ICE confirmó públicamente ese fallecimiento, pero no lo ha incluido en la página oficial de seguimiento de muertes de detenidos de la agencia.

El número de muertos podría ser mayor

La congresista Pramila Jayapal publicó este jueves en las redes sociales que recibió el aviso de un decimonoveno fallecimiento de un inmigrante bajo custodia de las autoridades federales de inmigración desde el 20 de enero, cuando inició el segundo mandato del presidente Donald Trump.

“Anoche recibí la notificación de la decimonovena muerte de una persona detenida bajo custodia de ICE desde que Trump asumió el cargo“, dijo la representante en su publicación.

“ICE está deteniendo a personas, principalmente en prisiones privadas con fines de lucro que priorizan las ganancias sobre la salud. Y ahora han suspendido temporalmente a los inspectores de seguridad. Esto es inaceptable”, añadió.

Con los fallecimientos de Ayala Uribe y Xie, más las que menciona la congresista, el total de inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE en Estados Unidos se elevaría a 19.

