Familia de mexicano fallecido en custodia de ICE en California busca justicia

Familiares del inmigrante mexicano que murió el mes pasado mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California, planean emprender acciones legales.

Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, falleció el lunes 22 de septiembre en el Centro Médico Global Víctor Valley, en Victorville, al que fue trasladado por una emergencia médica después de permanecer más de un mes en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

Ayala fue arrestado el 17 de agosto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante un operativo de inmigración en un lavado de autos en Huntington Beach, donde trabajaba, y cinco días después fue transferido a la instalación de ICE en Adelanto.

El mexicano fue enviado el 21 de septiembre al centro médico para una evaluación exhaustiva de un absceso en el glúteo y se había programado una cirugía para tratarlo.

De acuerdo con los agentes federales, Ayala también presentaba hipertensión arterial y taquicardia anormal.

En un comunicado, ICE informó que a la 1:48 a.m. del 22 de septiembre, personal del Centro Médico Global Víctor Valley declaró a Ayala inconsciente, por lo que inició medidas para salvarle la vida. El mexicano fue declarado muerto a las 2:32 a.m.

De acuerdo con un abogado de la familia, se planea presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contra GEO Group y contra el Centro de Detención de Adelanto.

“Un detenido en prisión preventiva tiene derecho a la libertad. Tiene derecho a responder y a comparecer ante el tribunal, por supuesto, pero eso no significa que tenga que morir“, dijo el abogado Jesús Arias.

Ayala-Uribe era un inmigrante que desde niño llegó a Estados Unidos procedente de México. En 2012, Ismael solicitó y recibió la ayuda de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero en 2016 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración le denegó su solicitud de renovación.

En 2015 y 2019, Ayala-Uribe fue declarado culpable de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) por el Tribunal Superior de California.

Ayala-Uribe fue arrestado el 17 de agosto en un lavado de autos en Huntington Beach, en el condado de Orange.

“Se lo llevaron mientras trabajaba. Abría la puerta por las mañanas porque el jefe todavía no había llegado“, dijo su padre, Eusebio Ayala, la semana pasada en una entrevista con la cadena ABC.

Cuando visitó a Ismael en el centro de detención de Adelanto, su madre, Lucía Ayala, mencionó que notó cómo comenzaba a decaer la salud de su hijo.

“Ya tenía mal aspecto. Tenía la cara adelgazada, estaba pálido. Me dijo: ‘Mamá, ya no aguanto más’. Le dije que pidiera ayuda a los guardias, pero dijo que no le harían caso”, expresó la madre del mexicano.

De acuerdo con ICE, el 18 de septiembre, el inmigrante fue examinado por personal médico del centro de detención tras quejarse de dolor. Le administraron medicamento y lo regresaron a su celda.

Sin embargo, los familiares dijeron que el estado de salud de Ismael empeoró, por lo que fue trasladado al centro médico localizado en Victorville, donde murió.

“Es otra víctima de una política que no hace ninguna diferencia entre detener a criminales y simplemente arrestar al azar en la calle a personas que se parecen a mí, a él o a ti“, expresó el abogado Arias.

Los familiares de Ismael Ayala-Uribe todavía están a la espera de los resultados de la autopsia por parte del médico forense del condado de San Bernardino.

Ismael es la decimocuarta persona que muere mientras está bajo custodia de ICE desde principios de 2025, y es el primer fallecimiento del que se tiene conocimiento en un centro de detención de California.

