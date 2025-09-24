México envía nota diplomática al gobierno de Trumpo y exige esclarecer la muerte de migrante bajo custodia del ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que su gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para que se investigue la muerte de Ismael Ayala-Uribe, un mexicano de 39 años que falleció murió mientras estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en California.

La mandataria pidió que, de comprobarse violaciones a derechos humanos, se apliquen las sanciones correspondientes.

“Se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se hagan todas las investigaciones y que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos, sea sancionada”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Migrante mexicano bajo custodia de ICE

Ayala-Uribe se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto, California, y fue trasladado el 21 de septiembre a un hospital para una evaluación más exhaustiva de un absceso en el glúteo. La cirugía programada no se realizó a tiempo y la madrugada del 22 de septiembre fue declarado muerto. Según el ICE, también padecía hipertensión y taquicardia.

Nota diplomática por muerte de otro migrante

La presidenta lamentó el fallecimiento del migrante y recordó que México también envió una nota diplomática por la muerte de Silverio Villegas, abatido por agentes migratorios en Franklin Park, Illinois, el 12 de septiembre. “Enviamos nota diplomática igual para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias y estamos apoyando a la familia”, agregó.

Contra la criminalización de migrantes

Sheinbaum reiteró que su gobierno no está de acuerdo con la criminalización de los migrantes, destacando su contribución a la economía de Estados Unidos y las remesas que envían a México.

Asimismo, señaló que los consulados mexicanos apoyan a los migrantes en caso de violaciones a derechos humanos, proporcionando abogados y asistencia legal para presentar denuncias.

