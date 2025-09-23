Sheinbaum descarta crisis diplomática con Petro tras asesinato de artistas colombianos en México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el asesinato de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, no afectará las relaciones diplomáticas con Colombia, pese a los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre la “guerra contra las drogas”.

“No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Es un lamentable episodio, debe hacerse la investigación a fondo y mantener la relación diplomática con Colombia”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria recordó que desde la denuncia por la desaparición de los músicos se abrió una investigación por homicidio en la Ciudad de México, coordinada con la Fiscalía local y el gabinete de seguridad, y que se mantiene comunicación con la cancillería para informar al gobierno colombiano.

Hallan muertos a B King y Regio Clown

B King, de 31 años, y Herrera Lemos, de 35, desaparecieron el 16 de septiembre tras acudir a un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió fichas para localizarlos, luego de su presentación en un concierto el fin de semana previo.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 kilómetros del último lugar donde se tuvo contacto con los artistas. Según medios locales, ambos presentaban signos de tortura y un mensaje intimidatorio, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El presidente colombiano Gustavo Petro condenó los homicidios y vinculó los crímenes a la política antidrogas internacional, exigiendo colaboración de México para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

La presidenta Sheinbaum subrayó que la investigación seguirá de manera exhaustiva y que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participan en las pesquisas.

