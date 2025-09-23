“No confío en nadie” Revelan últimos mensajes de artista colombiano asesinado en México

Minutos antes de ser asesinado junto con su colega y compatriota Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, el artista colombiano Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, sostuvo una conversación por WhatsApp con su pareja en la que expresó desconfianza, miedo y la intención de acudir a una reunión con personas identificadas como “El Comandante” y “Mariano”, contactos que podrían estar relacionados con el crimen organizado en México.

Ambos artistas fueron reportados como desaparecidos hace una semana, tras haber sido vistos por última vez en la Ciudad de México. Horas antes de su desaparición, acudieron juntos a un gimnasio donde, incluso, posaron para una fotografía que más tarde circularía en medios mexicanos.

En una serie de mensajes revelados por el medio C4 en Alerta, DJ Regio Clown notificó a su pareja que acudiría a una reunión en el Estado de México con dos hombres.

“Amor, ahora voy a una reunión. Te voy a dejar mi dirección en tiempo real para que estés pendiente”, escribió Herrera. Su pareja respondió con insistencia: “Por favor, ten cuidado. ¿Con quién vas a estar, mínimo para saber por cualquier cosa?”, a lo que el artista contestó: “Con Mariano y El Comandante. Le dicen El Comandante. Sergio lo conoce”.

Más adelante en el intercambio de mensajes, Herrera mostró inquietud. “Desde hoy me cuidaré mucho. No confío en nadie”, escribió.

Instantes después compartió su ubicación en tiempo real, la cual confirmaba que se encontraba en la capital del país. También envió un contacto de “Mariano Escolta”, quien presuntamente trabajaba con El Comandante.

Hallazgo de los cuerpos

Los cuerpos de los dos artistas fueron encontrados a un costado de la carretera México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, en el Estado de México. Sin embargo, las autoridades mexicanas confirmaron públicamente su identidad hasta este lunes, tras la confronta genética solicitada por familiares que viajaron desde Colombia.

Los cadáveres presentaban signos de tortura y estaban desmembrados, envueltos en costales dentro de bolsas plásticas. Junto a ellos se halló un cartel con un mensaje atribuido al grupo criminal La Familia Michoacana, que decía: “Llegó la FM. Esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores. Vamos por todo.”

Este mensaje es considerado por las autoridades como un posible móvil del crimen, relacionado con disputas dentro del narcotráfico en el Estado de México.

Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los artistas llegaron al país días antes con el propósito de impulsar sus carreras musicales y participar en eventos en la capital. El día de su desaparición, salieron a entrenar al gimnasio y posteriormente abordaron un taxi de aplicación que los habría llevado hacia su última ubicación conocida.

El mánager de B-King confirmó que los teléfonos de los artistas emitieron señales por última vez aproximadamente 45 minutos después de salir del gimnasio.

Durante la investigación, también se viralizó un video previamente grabado por B-King, en el que expresaba temores por su seguridad y señalaba directamente a su expareja, la DJ Marcela Reyes, como una persona que, según él, podría estar detrás de cualquier atentado contra su vida.

Reacciones

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X.

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Una mafia internacional se ha fortalecido por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, que se impone a la humanidad y a América Latina”, escribió.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se investigan los hechos y que se trabaja en coordinación con la Cancillería de Colombia para esclarecer el caso.

Los cuerpos fueron plenamente identificados por sus familias a través de tatuajes, pertenencias y análisis genéticos. Las autoridades continúan con la recolección de evidencia para dar con los responsables del doble homicidio.

