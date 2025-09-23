Desaparece el DJ venezolano Tayron Paredes en México, envió mensajes de alerta en WhatsApp
Tayron Paredes Gamboa, repartidor y DJ venezolano, desapareció en el Estado de México tras enviar mensajes de alerta durante un reparto
La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha para localizar a Tayron Paredes Gamboa, un joven venezolano de 29 años que desapareció el 19 de septiembre en el Estado de México, luego de enviar mensajes en los que advirtió que no confiaba en un pedido de reparto.
De acuerdo con los registros, el repartidor y DJ fue visto por última vez en el municipio de Huehuetoca, pese a que inicialmente se reportó su ausencia en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Su última comunicación con su hermana ocurrió vía WhatsApp, donde compartió una fotografía de un terreno baldío y expresó desconfianza hacia quienes le habían solicitado el servicio de entrega.
“Puro monte, pero no sé qué onda”, destaca el mensaje que envió Tayron a un amigo, de acuerdo con la información proporcinada, que destaca que el venezolano dijo que no confiaba nada.
Poco después, su teléfono dejó de emitir señal, por lo que se encendieron las alarmas en su familia, quienes denunciaron su desaparción posteriormente.
Buscan al DJ Tayron Paredes Gamboa
Colectivos ciudadanos difundieron la alerta, señalando que Tayron Paredes Gamboa conducía una motocicleta verde con negro y vestía playera oscura, pantalón marrón y tenis grises. Entre sus señas particulares destacan tatuajes en el brazo y pecho izquierdos.
La desaparición ocurre días después del hallazgo sin vida de los músicos colombianos B King y Regio Clown en Cocotitlán, crimen que generó condena internacional, incluido un mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro. Aunque no se ha establecido relación entre ambos casos, la cercanía geográfica y temporal levantó especulaciones en redes sociales.
El periodista Antonio Nieto destacó la similitud de los hechos al señalar que tanto los artistas colombianos como el joven venezolano desaparecieron en el Estado de México y estaban vinculados al ámbito musical.
Familiares de Paredes pidieron colaboración para ubicarlo, mientras autoridades estatales mantienen abierta la investigación.
