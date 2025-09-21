B King y Regio Clown, artistas colombianos, desaparecen en México, denuncia Gustavo Petro; pide ayuda a Sheinbaum

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y a su compañero de gira, el DJ Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos en México desde el 16 de septiembre. Sin embargo, la Fiscalía de Sonora desmintió que los hechos hayan ocurrido en su estado.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro en la red social X.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

El mandatario señaló que la desaparición habría ocurrido tras un concierto en Sonora, aunque no ofreció mayores detalles. Además, atribuyó el hecho, de forma general, al crecimiento de las “mafias multinacionales” ligadas al narcotráfico.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, precisó el presidente colombiano en su llamado de ayuda al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fiscalía de Sonora responde a Petro sobre B King

Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado en el que negó que la desaparición de los artistas haya ocurrido en ese estado. En su mensaje oficial, la fiscalía señaló lo siguiente:

No existe denuncia, registro ni indicio de que B King o Jorge Herrera hayan desaparecido en territorio sonorense. No hay evidencia de que los artistas hayan realizado presentaciones en Sonora recientemente. Las autoridades establecieron que ambos fueron vistos por última vez en la Ciudad de México, no en Sonora. Las fichas de búsqueda ya fueron emitidas por autoridades de la CDMX, quienes llevan la investigación. La fiscalía sonorense continuará colaborando en caso de que surja información que permita esclarecer el caso.

FISCALÍA INFORMA



Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas:



Información completa:https://t.co/jV9fstoal5 pic.twitter.com/6zT3tP81KX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 21, 2025

¿Qué se sabe del caso de B King y Regio Clown ?

B King, de 31 años y conocido por temas como “Destino”, “Made in Cali” y “Qué rico besarnos”, fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre, presuntamente en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, según medios colombianos.

Se encontraba en el país como parte de una gira artística, en compañía del DJ Jorge Herrera, también colombiano, conocido como Regio Clown.

La DJ Marcela Reyes, expareja de B King, pidió apoyo a sus seguidores en redes sociales y también exhortó a las autoridades de ambos países a intervenir para encontrarlo con vida.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, concluyó Petro en su mensaje.

Investigación continúa en la CDMX

Hasta el momento, las autoridades capitalinas son las responsables de la investigación, y han emitido las respectivas fichas de búsqueda de B King y de Regio Clown. Aún no se han confirmado líneas de investigación oficiales, ni se ha reportado si hubo contacto posterior con los artistas desaparecidos.

El caso ha generado atención internacional, especialmente en Colombia, donde B King goza de popularidad dentro de la escena musical urbana. Familiares y amigos continúan exigiendo respuestas y acciones contundentes.

Sigue leyendo: