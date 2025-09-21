Muere trabajador en Coahuila tras beber químico en presunta broma de sus compañeros; familia exige justicia

Amigos y familiares le dieron el último adiós a Carlos Gurrola, conocido como “Papayita”, quien murió tras 19 días hospitalizado luego de ingerir una bebida adulterada con un desengrasante industrial, presuntamente colocado por compañeros de trabajo como parte de una broma.

La tragedia ha generado indignación social y ha reavivado el debate sobre el acoso laboral en México.

Carlos, de 47 años, fue internado en estado crítico en la Clínica 71 del IMSS el pasado 30 de agosto, luego de consumir accidentalmente el químico al regresar de su almuerzo. Según testigos, la sustancia habría sido introducida en su botella de suero por sus propios compañeros de trabajo, quienes lo habrían hecho “de broma”.

Pero, la sustancia tóxica le provocó severas quemaduras internas en el esófago y el estómago, además de afectar gravemente otros órganos vitales, como los pulmones y los riñones.

Familia de “Papayita” exige justicia

Durante su velorio, familiares, amigos y vecinos lo recordaron como un hombre alegre, trabajador y noble, y exigieron justicia ante lo que consideran un acto de crueldad. Su madre, María del Pilar, entre lágrimas, pidió a las autoridades que el caso no quede impune.

“Ahorita fue mi hijo, al rato va a ser otro. No se vale lo que le hicieron. Quiero justicia”, declaró la señora María del Pilar.

Además de los daños físicos ocasionados por el químico, los familiares revelaron que Carlos era víctima constante de acoso laboral.

“Le robaban el lonche, el celular, le ponchaban la bicicleta. Lo molestaban mucho, sufría bullying en su trabajo”, relató su madre, al tiempo que exigió que se castigue a los responsables.

Fiscalía investiga caso de “Papayita”

La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación. Según trascendió, autoridades habrían asegurado la botella contaminada como evidencia para determinar si hubo dolo en el acto. También se revisa la posible responsabilidad de la empresa en la falta de medidas de seguridad y control en el ambiente laboral.

El fallecimiento de “Papayita” ha encendido las alarmas sobre el bullying en entornos de trabajo y la necesidad de reforzar la cultura de respeto, así como implementar protocolos más estrictos de prevención. Las autoridades laborales y de salud continúan evaluando las condiciones en que ocurrió el incidente, mientras la familia Gurrola reitera su exigencia de justicia.

