Se eleva a 27 el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa deja; fiscalía sigue investigando causa del accidente

A más de una semana de la trágica explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la cifra de personas muertas aumentó a 27 víctimas, mientras que otras 18 permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre a las 14:20 horas, (tiempo local) cuando una pipa con capacidad de 49,500 litros de gas LP se volcó e impactó los muros de contención al incorporarse a la autopista México-Puebla, en los límites de Iztapalapa (Ciudad de México) y el Estado de México. La colisión provocó una fuga masiva de gas y una explosión con un radio estimado de 180 metros, dejando una escena devastadora.

Balance de víctimas tras la explosión

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó la actualización del número de víctimas en un mensaje en la red social X.

“Actualizamos la información del incidente en #Iztapalapa: 18 personas continúan hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 27 fallecieron.”

Entre las víctimas más recientes se encuentran Ricardo Corona Hernández, de 38 años, y Erik Vicente Acevedo Romero, conductor del microbús (transporte público) calcinado en el lugar. También se reportó el fallecimiento de María Salud Molina, de 59 años, quien intentó escapar del fuego saltando las barreras de contención.

¡Las ganas de vivir, ejemplo de supervivencia en Iztapalapa! 😢 María Salud Jaurrueta, escapó de la explosión de la pipa de gas en el puente la Concordia este 10 de septiembre. Hoy, lucha por su vida en estado crítico, con inflamación severa de todo el cuerpo y en coma inducido… pic.twitter.com/YekLOiZaWJ — 1MNoticias (@1M_noticias) September 14, 2025

Avanza la investigación: origen y responsabilidades

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que continúa la investigación para determinar las causas exactas del siniestro y las posibles responsabilidades penales.



La pipa involucrada pertenecía a la empresa Silza, tenía como origen Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en Tláhuac. La volcadura fue consecuencia de la pérdida de control del vehículo en una curva con pendiente positiva. La fractura del contenedor se debió a un golpe con un objeto rígido, según las primeras periciales.

Abril Díaz Castañeda murió a consecuencia de la explosión de una pipa en el Distribuidor Vial La Concordia, en Iztapalapa; familiares la recordaron como una mujer alegre, trabajadora y madre dedicada a sus cuatro hijos. #SábadosDeFORO con @_fernandanews y @saidochoa | #nmásforo |… pic.twitter.com/HYukyzbMMQ — N+ FORO (@nmasforo) September 20, 2025

“Nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente”, explicó la fiscal Bertha Alcalde Luján.



También señaló que se analiza el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa responsable y que se impulsará un proceso penal con enfoque en la reparación integral del daño a las víctimas.

Víctimas no identificadas y apoyo institucional

Hasta el momento, dos personas permanecen sin identificar. Uno de ellos, ya fallecido, es un hombre de entre 40 y 50 años, cuya identidad podría ser Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López. La segunda es una mujer joven en estado crítico, que podría llamarse Giovanna, con tatuajes visibles y una cicatriz de cesárea.



La Fiscalía ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para identificar a estas personas y contactar a sus familiares.

Apoyo a víctimas y familiares

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum expresaron su solidaridad y aseguraron que las autoridades locales y federales están desplegando apoyo jurídico, psicológico y social para los afectados.

Además, se habilitaron: Línea de atención 24/7: 55 4609 4432 Módulo de atención presencial: Dr. Río de la Loza 156, 5° piso, colonia Doctores.



Unidades móviles del Ministerio Público en:

Hospital General “Dr. Rubén Leñero”

Hospital Magdalena de las Salinas (IMSS)

Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” (ISSSTE)

Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”

Despliegue de fuerzas y lecciones para el futuro

Clara Brugada destacó la participación de 1,370 elementos de Protección Civil, fuerzas de seguridad locales y federales, así como la colaboración ciudadana.



Por su parte, Sheinbaum aseguró que se fortalecerán los mecanismos de regulación y seguridad en el transporte de sustancias peligrosas para prevenir tragedias similares en el futuro.

