Trasladan a niña mexicana a Galveston tras sufrir severas quemaduras por explosión de pipa en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México informó este martes que la menor de dos años identificada como Jazlyn Azulet, sobreviviente de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, fue trasladada al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos, para recibir atención médica especializada.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que el traslado se logró en colaboración con la Fundación Michou y Mau, permitiendo que la menor, quien fue salvada por su abuela fallecida días después, reciba cuidados de alta especialidad para su recuperación.

“El esfuerzo conjunto permitirá que Azulet reciba la atención médica que necesita. La menor viajó acompañada de su mamá, lo que garantiza su cercanía en este proceso tan importante”, indicó la dependencia.

Jazlyn ya se encuentra en el Shriners Children's Texas por lo que la niña ya está siendo atendida por los especialistas.



Apoyo de la fundación Micho y Mau

La fundación Michou y Mau agradeció el apoyo de autoridades federales y locales para valorar el caso y concretar el traslado, mientras que el Gobierno capitalino reconoció a la organización por su “solidaridad que salva vidas y brinda esperanza a las familias mexicanas”.

Las autoridades informaron que trabajan para gestionar el envío de más menores heridos al hospital en Texas. Hasta ahora, el saldo del siniestro asciende a 15 personas fallecidas, 39 hospitalizadas y 30 dadas de alta, según el último reporte oficial.

La imagen de Yazlyn Azulet y su abuelita se hizo viral en las redes sociales, cuando la mujer rescató a la menor entre las llamas que provocó la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia.

Un policía ayudó a Alicia Matías, como se identificó a la abuelita heroína, quien protegió con su cuerpo a su nieta para protegerla de las llamas que se expandieron rápidamente tras la explosión en el puente de la Concordia, ubicado al oriente de la Ciudad de México. Un policía ayudó a la mujer y llevó a la menor, con ayuda de un motociclista a un hospital para ser atendida por las quemaduras registradas por el incendio que se registró la tarde del pasado miércoles.

