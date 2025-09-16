Sube a 15 el número de muertos por explosión de pipa de gas en la Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México informó que el número de muertos por la explosión de un camión cisterna en Iztapalapa aumentó a 15, tras confirmarse la muerte de una paciente que permanecía en calidad de desconocida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que la víctima murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Hasta ahora no se ha logrado localizar a familiares que permitan identificarla oficialmente.

Día de la explosión en Iztapalapa

La explosión ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, cuando un camión cisterna con capacidad de 49, 500 litros volcó y estalló, causando una tragedia que dejó además 39 personas hospitalizadas y 30 lesionados dados de alta.

🔺Actualización #Iztapalapa | 22:00 hrs

• 37 hospitalizadas

• 31 dadas de alta

• 15 fallecimientos pic.twitter.com/TfO42YyLSY — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025

Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones sobre el siniestro. Un peritaje de la Fiscalía de Ciudad de México concluyó que el conductor de la unidad, perteneciente a la empresa Silza, circulaba a exceso de velocidad y sin la pericia necesaria para controlar el vehículo, lo que provocó la volcadura.

El documento de la Coordinación General de Servicios Periciales indicó que el pavimento estaba seco, no había obstáculos en el camino y que el chofer perdió el control del tractocamión en una glorieta. El conductor continúa hospitalizado por quemaduras graves mientras avanza el proceso legal en su contra.

