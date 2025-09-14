Suman 13 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa, en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México informó que aumentó a 13 el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

La Secretaría de Salud capitalina detalló en su cuenta oficial de X que último balance del siniestro ha dejado 13 personas muertas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta.

Muere abuelita heroína

Entre las víctimas se encuentra Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión. Su muerte fue confirmada por sus familiares luego de que el jueves se difundiera erróneamente su fallecimiento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó la pérdida de las víctimas y destacó el sacrificio de Matías Teodoro, a quien calificó como “una mujer que dio su vida por salvar a su nieta” y cuyo “acto de amor ha dejado una huella profunda”.

El accidente, considerado uno de los más graves en años recientes en la capital, ha generado conmoción y críticas tras la información contradictoria emitida inicialmente por el Gobierno.

Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos:



Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta. pic.twitter.com/LgEOtDpiMf — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

Exceso de velocidad, posible causa del accidente

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. La Fiscalía de la Ciudad de México señaló el jueves que la principal hipótesis es el exceso de velocidad del conductor del camión, quien permanece hospitalizado con quemaduras graves. Como segunda línea, se indaga un posible incumplimiento de normas de seguridad por parte de la empresa propietaria del vehículo, Transportadora Silza de Grupo Tomza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó el viernes que el choque del vehículo con un objeto sólido habría causado una fuga de gas, lo que derivó en la explosión.

El siniestro ocurrió la tarde del miércoles cuando la pipa con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Las labores de limpieza y peritaje continúan en la zona.

Sigue leyendo: