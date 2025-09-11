Testigos de la potente explosión de una pipa de gas en México narraron lo que vivieron

Vecinos de la Ciudad de México vivieron entre zozobra tras la explosión de la pipa cargada con combustible.

“Primero empezó a rechinar, luego se vio mucho humo blanco, era el gas, y se oía… luego ya fue la explosión, fue horrible”, narró Alma Delia, cuya casa se encuentra a 50 metros del lugar.

“Lo caliente llegó hasta dentro de la casa, algunos vidrios se rompieron, salimos a asomarnos y vimos a todas las personas aquí quemadas (en la banqueta) eran como cinco”.

La casa de Silvia está junto a la de Alma, frente a su puerta quedó una mochila, unas llaves y ropa de una mujer que resultó con quemaduras.

“Oí como que un carro iba a voltearse y salí a ver qué era y ya venía una onda expansiva, me regresé, pero sí me llegó la onda expansiva caliente. Aquí (en la banqueta) había personas”, comentó.

“Las agarró la onda expansiva y se incendiaron todas, eran tres, ahí quedaron sus cosas y nosotros metimos una al patio y la ayudamos a quitarse lo quemado, le dimos una cobija hasta que llegaron los policías y se la llevaron”.

Rafael alimenta perros de la calle, corría entre los carros de bomberos y protección civil preguntando por uno de ellos que no encontraba. “Me dijeron que había un perrito calcinado y no lo encuentro, me falta el ‘Negro'”, expuso.

El caos que imperó por horas el puente de la Concordia se convirtió por la tarde en incertidumbre afuera de hospitales en donde fueron trasladados los heridos.

Antonio Hernández manejaba uno de los camiones de carga que estuvieron involucrados en el estallido de los 50,000 litros de gas que transportaba la pipa de la empresa Silza.

“Ya falleció”, explicó su padre mientras esperaba a las puertas de la clínica para que les dieran informes.

Entre llanto, otra familia también recibía indicaciones sobre el proceso para recibir el cuerpo y dirigirse a la funeraria.

Surgen muestras de solidaridad

Conforme caía la noche, también crecía el número de personas que llegaba ayer en el Hospital en busca de informes sobre sus familiares.

En el lugar, cargados con cajas de pan, tortas, agua, café, refrescos y tamales los vecinos se acomodaron junto a la entrada del nosocomio. “No conozco a nadie, pero hay que ayudar”, comentó Irma, habitante de un municipio cercano.

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad ofrecieron ayuda psicológica a las familias y los guiaron en los trámites para agilizar los informes y saber a qué hospitales trasladaron a los heridos.

“Hasta aquí no se sintió el calor de la explosión, pero el piso se cimbró, como si estuviera temblando“, narró Eugenio, comerciante de la zona.

Edson Martínez trabaja como repartidor por aplicación. Entregó los pedidos que tenía y acudió al hospital con dos cascos para ofrecer traslados gratuitos a las personas que llegan en busca de informes. “Publiqué en Facebook que me ofrecía a trasladar a quien lo necesita“, contó.

