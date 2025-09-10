Reportan en Ciudad de México primeros tres fallecidos y sube a 70 los heridos por explosión

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer la muerte de tres personas y actualizó la cifra a 70 lesionados tras explosión de un camión de gas, con capacidad de 49,500 litros, en el oriente de la metrópoli.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un mensaje tras la explosión, “Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada y las autoridades de la Ciudad de México para atender a los afectados”, continuó.

Agradecemos a la Presidenta @Claudiashein por su respaldo ante este lamentable hecho.



Seguiremos apoyando a las personas lesionadas y mantendremos la coordinación interinstitucional para salvaguardar a la ciudadanía. https://t.co/qNDvqhka46 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Por su parte, Brugada informó además de 28 vehículos afectados y afirmó que están en marcha los peritajes a cargo de la Fiscalía capitalina.

“Hasta ahorita tenemos resultados siguientes: 70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales, 51 hombres y 16 mujeres de estas setenta personas lesionadas; lamentablemente informamos que tres personas fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidos”, declaró Brugada.

Ante la inquietud y preocupación de los familiares, Brugada dijo que se va a publicar la lista de las personas, “de las 68 que tenemos su nombre y algunos datos, es una lista preliminar, que se tiene que verificar, pero consideramos muy importante que lo que tenemos pueda ser dado a conocer porque hay mucha inquietud en la población de quiénes fueron, quiénes resultaron heridos”.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Precisó que el camión ya fue identificado y forma parte de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

Sobre el paradero del conductor del vehículo, las autoridades señalaron que está con vida y es atendido como parte de las personas lesionadas.

Videos en redes sociales de personas y conductores cercanos al accidente registraron el momento de la volcadura, la fuga de gas y la explosión con una llamarada de enormes proporciones.

Como consecuencia, se cerraron distintas vialidades en la zona donde se unen la capital del país con el vecino Estado de México, mientras las unidades de emergencia culminan con las labores de extinción de las llamas y limpieza.

