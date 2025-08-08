Niño de 5 años fue asesinado por 3 personas en México porque su mamá les debía 54 dólares

Fernando, un niño de cinco años fue asesinado brutalmente en el Estado de México luego de ser secuestrado por tres prestamistas que exigían a su madre el pago de una deuda de apenas mil pesos (alrededor de 54 dólares). El crimen ocurrió en el Estado de México y ha generado indignación nacional.

Carlos, Ana Lilia y Lilia fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras ser identificados como los presuntos responsables de la desaparición y asesinato del menor. Los tres ya se encuentran en el penal donde enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares y, eventualmente, homicidio calificado.

Pocos días antes de fin de julio, Ana Lilia y Lilia acudieron al domicilio de la madre de Fernando supuestamente para cobrar una deuda. Ante la negativa de pago, ambas mujeres ingresaron a la fuerza a la vivienda y sustrajeron al niño, diciéndole a la madre que no lo devolverían hasta recibir el dinero.

La mujer, que vive con una discapacidad que limita su capacidad de defensa y comunicación, intentó localizar a su hijo por medios propios y acudió a al menos dos agencias del Ministerio Público (MP), sin obtener atención adecuada, según señaló el sitio La Silla Rota.

Tampoco recibió ayuda del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). No fue sino hasta que contactó una agencia especializada en delitos de género que se formalizó la denuncia, y había transcurrido ya una semana.

De no creer: por una deuda familiar de mil pesos, sujetos le arrebataron la vida a un pequeño de 5 años en Los Reyes, #Edomex. #LoDijoZea @FranciscoZea @ElOpinadorTV por @ImagenTVMex pic.twitter.com/DwkqECb4of — imagenzea (@imagenZea) August 7, 2025

Triste hallazgo

Una semana después del secuestro, autoridades estatales y municipales acompañaron a la madre hasta la vecindad donde residían los presuntos agresores. Al ingresar a la vivienda detectaron un olor fétido que los condujo hasta unas bolsas negras en las que yacía el cuerpo del menor, ya en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con el peritaje forense, Fernando murió por una fractura craneoencefálica causada por un golpe contundente, aparentemente con un martillo. El informe detalló múltiples lesiones en espalda, tórax y piernas, además de señales de desnutrición y deshidratación, lo que sugiere que no recibió agua ni alimentos durante su cautiverio.

Estudios genéticos confirmaron la identidad del menor, aunque su rostro resultó irreconocible debido a los golpes y el estado del cuerpo, según relataron familiares.

La comunidad de Los Reyes La Paz está consternada. Vecinos, amigos y familiares han realizado protestas frente a la agencia del Ministerio Público y en la vivienda donde ocurrió el crimen, colocando veladoras, flores y mensajes de justicia en memoria del menor.

Fernando vivía únicamente con su madre. Era descrito como un niño alegre, sociable y con un fuerte vínculo con su vecindario. Soñaba con operar maquinaria pesada cuando creciera.

“El dolor de esta pérdida nos atraviesa a todos. No solo mataron a un niño, mataron la esperanza de una madre y la paz de una comunidad”, expresó una vecina durante una marcha pacífica.

Sigue leyendo:

– Suman 32 cuerpos hallados en una casa abandonada de Guanajuato.

– Arrestan en EE.UU. a dueña de Guardería ABC donde murieron 49 niños; piden su regreso a México.