Tragedia en México: Infernal explosión de camión de gas deja 57 heridos

Un camión cisterna de gas explotó al oriente de la Ciudad de México, provocando llamas y columnas de humo pocas veces vista, dejando al menos 57 heridos, algunos con el cuerpo completamente calcinado y otros en condiciones graves.

Según la Jefa de Gobierno Clara Brugada, calificó de “emergencia” la explosión bajo un paso elevado de la autopista que conecta con el estado de Puebla, que quemó 18 vehículos y dejó a 19 heridos en estado grave. Añadió que aún no se han registrado fallecidos.

Las imágenes difundidas por las autoridades y usuarios en redes, mostraron que cerca de las 2:00 de la tarde, una nube de gas cubrió repentinamente la zona y en un instante, una enorme llamarada de más de 30 metros convirtió la zona en un infierno.

En medio del caos, según videos en redes sociales, decenas de personas corren para salvarse, gritando y huyendo de la explosión, mientras en otras imágenes se alcanzan a ver a hombres con todo el cuerpo aparentemente quemado, mientras los vehículos de emergencia intentan llegar a toda velocidad.

A falta de las investigaciones, se cree que la explosión se originó por la unidad con miles de litros de combustible que luego de estallar también afectaron varios vehículos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que en coordinación con la Cruz Roja Mexicana y autoridades de diversas alcaldías y municipios se realizaron los traslados de víctimas a los diferentes hospitales de la zona.

“Continuaremos con los cortes viales, resguardando la zona para seguridad de toda la población en las inmediaciones, y también para preservar la escena mientras la Fiscalía concluye los peritajes y la investigación para determinar con precisión la causa de este accidente”, señaló.

Otras explosiones trágicas en México

Además de este grave percance, México cuenta con un historial de explosiones when an dejado huella en la sociedad.

En la era moderna, en enero de 2015, se registró una explosión en el Hospital Materno de Cuajimalpa, causada por una fuga de gas de un camión que abastecía al nosocomio.

La explosión causó graves daños al edificio y a las áreas aledañas, incluyendo una guardería y la zona de partos.

Sin embargo, la más grave tragedia se vivió en noviembre de 1984, en San Juan Ixhuatepec, mejor conocido como San Juanico, cuando se incendió una planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejando un saldo de al menos 500 personas sin vida y cerca de 2 mil heridos.

