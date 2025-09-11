Sube a ocho la cifra de fallecidos por trágica explosión en la Ciudad de México

El número de muertos por el estallido de un camión cargado de gas en Ciudad de México aumentó a ocho este jueves, tras registrarse el deceso de dos heridos más, informó la jefa de Gobierno de la capital mexicana.

La alcaldía de Iztapalapa, una de las 16 que integran la Ciudad de México, se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por ese populoso distrito.

“Lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas”, dijo en rueda de prensa la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada. Cuatro de las muertes fueron anunciadas este jueves.

Brugada detalló que en total resultaron lesionadas 94 personas, de las cuales 22 se encuentran “en estado crítico”, incluido el chofer del camión, y seis “en situación grave”. En total hay 67 hospitalizados.

Familiares esperan noticias en hospitales

A la espera de noticias, numerosos familiares permanecen desde el miércoles en las puertas de los hospitales públicos a los que fueron trasladadas las víctimas.

A los centros médicos han acudido además varias personas para llevar bebidas y alimentos a los parientes. También se han reportado donaciones de insumos de curación, tras agotarse en algunas unidades médicas.

Brugada ofreció apoyos económicos para los heridos, pago de gastos funerarios y se comprometió a dar seguimiento a los sobrevivientes.

Una nube tóxica antecedió a la gran explosión

El camión cargado con el combustible volcó la tarde del miércoles cuando circulaba por un transitado cruce de puentes y avenidas.

“Se formó una nube tóxica tremenda que finalmente se incendió y provocó el flamazo“, explicó este jueves a la prensa Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad.

Brugada dijo que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la megaurbe de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

Sheinbaum busca “la no repetición” de la tragedia

“No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición”, señaló este jueves la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su habitual rueda de prensa.

Explicó que las instituciones federales encargadas de otorgar permisos para el transporte de sustancias peligrosas revisarán las normativas.

En medios locales y redes sociales se reproducen desgarradoras imágenes de personas con sus ropas totalmente consumidas por el fuego y quemaduras en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares.

En el sitio también se observaron varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida. Otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

La humareda que provocó el incendio alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de la ciudad.

Investigación gira en torno al exceso de velocidad

En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que “hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la Fiscalía”, entre ellas, que el exceso de velocidad haya provocado el accidente.

“La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, señaló Alcalde Luján.

No obstante, la fiscal precisó que están por concluir los primeros peritajes en el sitio del accidente, los cuales determinarán formalmente la causa de la explosión.

