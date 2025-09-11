Abuelita salvó la vida de su nieta al protegerla con su cuerpo durante explosión de una pipa en México

Una tragedia cambió la cotidianidad de la Ciudad de México, luego de que una pipa volcó en una de las avenidas más transitadas que conecta la capital del país con el Estado de México causando una explosión y posterior incendio, cuya onda expansiva alcanzó al menos a 90 personas, una de ellas una abuelita y su nieta de 2 años, dejando una imagen impresionante, pues la mujer cubrió a la pequeña con su cuerpo, resultando con quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Fotografías y videos de la mujer circularon en redes sociales, al principio la historia se centró en un policía que rescató a la niña cuando el fuego ya había pasado, pero las imágenes mostraban que el amor y sacrificio de la mujer —que incluso se creyó era la mamá— salvaron la vida de la pequeña, quien pese a la protección de su cuerpo tuvo quemaduras en su rostro, piernas y brazos, pero su vida no corre peligro.

En un video se ve cuando el policía toma a la niña de brazos de su abuelita, su cabello quemado quedó en el cuerpecito, la cabeza de la mujer, identificada como Alicia Matías Teodoro, quedó completamente calva con las quemaduras, su ropa también se quemó y aún con los evidentes signos del dolor, la mujer caminó hasta asegurarse que su nieta estuviera a salvo.

¡Heroína en Iztapalapa! Tras la explosión, protegió a su nieta de 2 años con su propio cuerpo Su valentía demuestra que el amor es más fuerte que el miedo y el fuego Que su ejemplo nos recuerde: el verdadero heroísmo vive en los sacrificios y los abuelos son ángeles en la Tierra pic.twitter.com/o7EkbI5t6h — Noticias Chiapas (@Noti_chiapas) September 11, 2025

Otra escena muestra a la mujer de rodillas, aferrada a la pequeña, en una imagen que muchos han interpretado como que da gracias a Dios porque ambas están con vida y otros ven como el cansancio, agotamiento y dolor de la mujer tras recibir el fuego directo.

Alicia llevaba su nieta al trabajo, una muestra de la precariedad que se vive en México, la pequeña estaba en medio de camiones, pues la mujer se encarga de coordinar la salida del transporte público, algo conocido como “checador”; poco antes en el mismos sitio vendía dulces, por lo que es muy conocida en el lugar.

Estado de salud

La hija de Alicia dio una entrevista a Milenio TV en la que suplicó que hicieran todo lo posible por salvar a su madre, quien tuvo quemaduras en el 98% de su cuerpo y se encuentra en terapia intensiva debido a sus lesiones, su estado de salud se reporta como delicado.

▶️ “Por favor hagan todo para salvar a mi mamá, no le tocaba estar ahí”: hija de la señora Alicia Matías Teodoro, mujer que cubrió con su cuerpo y salvó a bebé de 2 años de explosión de pipa en Iztapalapa, habla sobre la salud de su madre



📹 Lauro Galicia para MILENIO pic.twitter.com/sSi0d7lHOU — Milenio (@Milenio) September 11, 2025

La abuelita es una de las 19 personas reportadas en estado grave, el accidente dejó 90 personas heridas, cinco de las cuales murieron debido a sus lesiones. Debido a la intensidad de la tragedia, el número de víctimas mortales podría aumentar. Mientras las investigaciones continúan, autoridades mexicanas informaron que la pipa que transportaba gas no contaba con permiso vigente para operar, ni con seguro.

Sigue leyendo:

– México confirma la muerte de seis personas tras explosión de camión de gas en Ciudad de México.

– Testigos de la potente explosión de una pipa de gas en México narraron lo que vivieron.