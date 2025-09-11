México confirma la muerte de seis personas tras explosión de camión de gas en Ciudad de México

Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a seis mientras que los heridos en estado crítico son 23.

“En este momento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas. De los 90 afectados, siguen 23 en estado crítico; tenemos ya seis personas que han fallecido” , señaló Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de Ciudad de México.

Bomberos acudieron al lugar del siniestro. Credit: Mario Guzmán | EFE

En conferencia en el Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno brinda acompañamiento a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como a los equipos de salud y protección civil que atienden a las víctimas.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesita vamos a estar ahí muy pendientes”, afirmó.

La mandataria detalló que desde los primeros momentos intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez, quienes se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos.

Vehículos afectados por la onda expansiva tras explosión de camión con gas. Credit: Mario Guzmán | EFE

Sheinbaum subrayó que su administración seguirá de cerca las investigaciones y refrendó el compromiso de garantizar atención médica y respaldo a las familias afectadas.

Este miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana, dejando un saldo de seis personas fallecidas y 90 lesionadas, la mayoría por quemaduras de segundo y tercer grado, además de 28 vehículos dañados. EFE

