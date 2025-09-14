Muere la “abuelita heroína” de Iztapalapa que protegió a su nieta en explosión de pipa de gas

Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita héroe” por proteger con su cuerpo a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, murió tras varios días hospitalizada por quemaduras severas.



La mujer de 49 años murió a causa de un infarto cerca de las 20:30 horas del pasado viernes, informaron sus familiares. Su deceso ocurrió en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde permanecía en estado crítico desde el pasado miércoles 10 de septiembre, día del siniestro.

Murió tras días de lucha en el hospital

Matías Teodoro sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo al cubrir a su nieta menor durante la explosión registrada bajo el puente de La Concordia, en Calzada Ignacio Zaragoza. La menor, quien también resultó lesionada, continúa hospitalizada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La @SSaludCdMx incluyó esta noche en la lista de fallecidos por la explosión de la pipa de gas a Alicia Matías Teodoro, quien con su cuerpo cubrió el de su nieta, permitiendo que la niña sobreviviera. Familiares de doña Alicia no habían confirmado el deceso de la mujer pic.twitter.com/cXnxwrPzBi — CapitalCDMX (@CapitalMX_) September 12, 2025

Su último deseo

El sábado, amigos, vecinos y familiares se reunieron en Los Reyes Acaquilpan, municipio de La Paz, Estado de México, para despedir a Alicia entre flores, oraciones y muestras de cariño. Sus restos serán cremados, tal como lo había solicitado en vida.



“Yo hubiera preferido que mi hermana no fuera recordada como un ícono, sino tenerla viva, aunque con una quemadura leve”, expresó su hermana, Sandra Barajas, durante el velorio.

🕊️ ¡Misión cumplida, Abuelita Alicia!



Este viernes, el corazón de Doña Alicia Matías dejó de latir. Tras dos días de lucha en el hospital, su cuerpo no resistió las quemaduras de tercer grado en el 98% de su piel.



Pero su historia ya es símbolo de amor y valentía.



🎶 En… pic.twitter.com/fIXAt21EBV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2025

Símbolo de amor y valentía en la tragedia de Iztapalapa

Alicia Matías se convirtió en uno de los rostros más conmovedores de la tragedia en Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas ha dejado hasta el momento 11 personas fallecidas y más de 50 heridos, según autoridades capitalinas.



La imagen de Alicia, gravemente herida, mientras un policía rescataba a su nieta, se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndola en símbolo de amor incondicional y sacrificio.

Reconocimiento público a su memoria

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó públicamente su fallecimiento a través de un mensaje en X.

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos, mi más sentido pésame”.

Antes de la tragedia, Alicia trabajaba como checadora en la base de camiones de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Todos los días llevaba a su nieta al trabajo para cuidarla, ya que su hija se desempeña en labores de limpieza y no podía estar con la menor durante su jornada.

Créditos para el autor no se quien sea pero, le quedó muy bien 🫡 homenaje a la señora Alicia Matías Teodoro pic.twitter.com/E2QhT0VvcL — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 14, 2025



También vendió dulces en años anteriores y era conocida en su comunidad por ser una mujer trabajadora y dedicada a su familia.

Sigue leyendo: