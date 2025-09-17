Muere el conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa

Fernando Soto Munguía, conductor de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, murió a una semana del accidente que ha conmocionado a México, que dejó hasta el momento 19 muertos y más de 90 heridos, informaron autoridades capitalinas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que Soto Munguía, murió en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, donde permanecía internado con quemaduras en el 90% del cuerpo.

Soto Munguía, de 39 años, fue uno de los primeros lesionados en la explosión y ya había estado involucrado en otros accidentes previos, según reportes oficiales.

Cinco heridos se reportan graves

La dependencia también actualizó la cifra de víctimas: 32 personas continúan hospitalizadas, cinco en estado grave, mientras que 33 han sido dadas de alta. Entre los heridos se encuentra la bebé de dos años Jazlyn Azulet, quien fue trasladada a un hospital especializado en Galveston, Texas, donde su condición es reportada como “crítica estable”.

Posible exceso de velocidad, causa del accidente en Iztapalapa

Las autoridades capitalinas atribuyen el accidente al exceso de velocidad con el que Soto Munguía conducía la pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, filial del Grupo Tomza. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia local, no se encontraron baches ni obstáculos que hayan provocado la volcadura que derivó en la fuga y posterior explosión.

La tragedia ocurrió el 10 de septiembre, cuando el vehículo se impactó en el puente de la Concordia y liberó gas que se incendió en segundos, generando llamas de hasta 30 metros que alcanzaron a peatones, transporte público y autos particulares.

Entre las víctimas mortales también se confirmó la muerte de Omar Alejandro García Escorsa, un comerciante de 28 años originario de Chalco, quien falleció el martes en el Hospital General 197 de Texcoco tras siete días de hospitalización.

El hombre presentaba quemaduras en más del 80% de su cuerpo y había sido trasladado de emergencia desde Los Reyes La Paz debido a la gravedad de sus lesiones.

Sus familiares informaron que García Escorsa se dirigía a visitar a una tía cerca del Metro Santa Marta cuando fue alcanzado por las llamas. Su compañera, Abril Díaz Castañeda, continúa hospitalizada en el mismo centro médico que atendía al chofer.

La Secretaría de Salud indicó que continuará el seguimiento médico a las víctimas y la entrega de apoyos a los familiares de los fallecidos mientras avanzan las investigaciones sobre el siniestro.

