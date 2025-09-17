Aumenta a 19 los muertos por explosión de pipa en la Ciudad de México, siguen las investigaciones de la tragedia

El número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas ocurrida en el puehttps://laopinion.com/2025/09/16/sube-a-15-el-numero-de-muertos-por-explosion-de-pipa-de-gas-en-la-ciudad-de-mexico/nte La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, aumentó a 19, luego de que dos personas más perdieran la vida durante la noche del martes, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El siniestro, que sacudió a la Ciudad de México el pasado miércoles 10 de septiembre, se registró cuando una pipa que transportaba cerca de 50,000 litros de gas se volcó y provocó una explosión mientras circulaba por una de las zonas más densamente pobladas de la capital mexicana.

La fuerza de la explosión causó un incendio de gran magnitud, afectando vehículos cercanos, viviendas y comercios en los alrededores del puente de La Concordia.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, 32 personas continúan hospitalizadas en distintos centros de salud, mientras que otras 33 han sido dadas de alta tras recibir atención médica. La dependencia señaló que en las últimas horas dos pacientes lograron recuperarse lo suficiente para abandonar el hospital, pero otros dos fallecieron pese a los esfuerzos médicos por salvarles la vida.

Posible exceso de velocidad, la causa del accidente en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que los primeros peritajes apuntan a que el accidente pudo haber sido provocado por el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la pipa.

Las investigaciones también revelaron que el tanque del vehículo presentó una fuga tras impactar contra un objeto sólido, lo que permitió la fuga masiva de gas que se encendió poco después, desatando la explosión.

Pipa bajo resguardo de la fiscalía

Las autoridades capitalinas mantienen bajo resguardo los restos de la pipa y han asegurado la zona para continuar con las diligencias correspondientes. Se prevé que los resultados finales de los peritajes determinen las responsabilidades legales del conductor y de la empresa propietaria del vehículo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó la tragedia y anunció que su administración buscará implementar nuevas regulaciones para el tránsito de vehículos que transportan combustibles dentro de la capital. Explicó que se trabaja en coordinación con dependencias federales para diseñar rutas seguras y horarios específicos para este tipo de unidades, con el fin de prevenir futuros accidentes.

Este miércoles 17 de septiembre se cumple una semana del estallido, mientras que los afectados continúan recibiendo atención médica y psicológica en distintos hospitales. Las autoridades reiteraron que seguirán brindando apoyo a las víctimas y sus familias, al tiempo que los peritajes avanzan para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones a quienes resulten culpables.

