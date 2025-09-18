“Mejor me hubiera muerto”, dice joven sobreviviente de explosión en la Ciudad de México tras verse al espejo

A más de una semana de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, siguen surgiendo relatos conmovedores de vecinos que presenciaron la tragedia.

Como Cristina una comerciante de la zon que fuea testigo directa de los momentos más críticos y su relato es por más conmovedor de lo pasó en medio de la traegedia cuando ayudó a varios sobrevivientes.

Y es que el pasado miércoles 10 de septiembre, una pipa que transportaba más de 49,000 litros de gas LP volcó en la zona baja del puente, provocando una fuga masiva de combustible que, en segundos, desencadenó una explosión de gran magnitud.

El saldo oficial hasta el momento es de 94 personas heridas, 21 fallecidas y al menos 37 hospitalizadas, además de daños en vehículos e infraestructura urbana.

Según los primeros peritajes de la Fiscalía de la Ciudad de México, el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente.

Explosión que enlutó la Ciudad de México

Cristina, vecina de la colonia Lomas de Zaragoza, relató que el estruendo fue tan intenso que la dejó aturdida.

“La onda expansiva parecía que alguien golpeaba con fuerza mi zaguán (puerta) y la cortina de mi negocio”, dijo la mujer, quien afortunadamente no resultó herida.

“Mejor me hubiera muerto”, dijo sobreviviente

La comerciante recordó que un joven de aproximadamente 30 años llegó a su vivienda con la ropa en llamas. Su rostro, cabeza y manos presentaban quemaduras graves, y entre lágrimas lamentó sus graves heridas.

“¡Mejor me hubiera muerto!”, dijo el joven, recordó Cristina, quien indica que lo registrado ese día ha sido lo peor que ha presenciado en su vida.

Otros dos hombres también llegaron con quemaduras severas. Con la ayuda de sus familiares, Cristina logró apagar las llamas con agua y cortar parte de las prendas adheridas a la piel, mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

La fachada de su negocio quedó cubierta de cenizas y en la calle se encontraban diversos objetos calcinados, un testimonio silencioso de la magnitud del siniestro. Los vecinos, conmocionados, aún enfrentan la realidad de un accidente que transformó su entorno y dejó secuelas visibles en la comunidad.

Cristina desconoce a qué hospital fue llevado el joven que lamentó seguir vivo ante la gravedad de sus heridas, y tampoco sabe su actual estado de salud.

