Operan en Galveston a niña afectada por explosión de pipa en Iztapalapa

La menor Jazlyn Azulet Carrillo Matías, de 2 años, ingresó a quirófano en el Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas, para un procedimiento médico derivado de las quemaduras sufridas en la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. Su estado se reporta como “crítico estable”, informó la Fundación Michou y Mau.

Durante la valoración integral, los especialistas determinaron las áreas que requerirán injertos y evaluaron su vía aérea para definir los pasos a seguir respecto a la intubación. La fundación señaló que continuará dando seguimiento a la evolución de la menor, quien viajó acompañada de su madre para garantizar cercanía familiar durante el tratamiento especializado.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México destacó la coordinación con la Fundación Michou y Mau y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para concretar el traslado desde el Hospital Centro Médico Siglo XXI al hospital estadounidense. La dependencia indicó que se continúan gestionando traslados de otros pacientes pediátricos afectados por la explosión.

Suman 19 muertos

Hasta el 16 de septiembre, el saldo oficial del siniestro era de 19 personas fallecidas, 32 hospitalizadas y al menos 33 dadas de alta. Entre las víctimas mortales se confirmó a Alicia Matías Teodoro, abuela de Jazlyn, quien murió tras proteger a su nieta con su cuerpo durante la explosión.

El accidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba 49,500 litros de gas LP volcó por exceso de velocidad y falta de pericia del conductor, provocando la fuga y la posterior explosión. La historia de Jazlyn se volvió viral después de que cámaras captaran cómo su abuela la protegió de las llamas y la entregó a un policía para que la trasladara al hospital.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de mantener la atención médica y el acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia, mientras continúan las labores de seguimiento y recuperación de los pacientes.

