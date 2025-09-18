Van 21 muertos por explosión de pipa en la Ciudad de México
Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que aumentó a 21 el número de muertos por las explosión de pipa de gas en Iztapalapa
La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, ha dejado 21 muertos, según la actualización más reciente de la Secretaría de Salud capitalina al corte de las 10:00 horas de este jueves 18 de septiembre de 2025.
Hasta el miércoles, la cifra de víctimas era de 20, pero hoy se confirmó una persona más fallecida. Además, se mantienen 27 personas hospitalizadas y 36 han sido dadas de alta.
Entre los fallecidos se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien perdió la vida al intentar salvar a su nieta. También murió el chofer de la pipa, cargada con gas LP.
La volcadura de pipa de gas y posterior explosión
Los primeros peritajes indican que la pipa tenía origen en Tuxpan, Veracruz, y se dirigía hacia una estación de gas en Tláhuac. Durante su incorporación a la autopista México-Puebla, el vehículo perdió el control al tomar una curva ascendente y chocó contra dos muros de contención, lo que provocó que el contenedor de gas se volcara y se formara una fisura de aproximadamente 40 centímetros, con una fuga de gas que alcanzó un radio de 180 metros.
La chispa que detonó la explosión podría haber sido provocada por un objeto sólido, posiblemente una pieza del camión o del muro, aún bajo análisis por peritos.
La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó el apoyo de los medios para localizar a familiares de dos personas aún no identificadas: un hombre de entre 40 y 50 años fallecido y una mujer en estado crítico internada en el Hospital General Magdalena de las Salinas.
Lista de fallecidos confirmados :
- Antillón Chávez Armando, 45 años
- Barragán Ramírez Ana Daniela, 19 años
- Bonilla Sánchez Juan Carlos, 41 años
- Cano Rodríguez Misael, 39 años
- Carrillo Reyes Irving Uriel, 20 años
- Contreras Salinas Carlos Iván, 29 años
- Cortez Cisneros Oscar Rubén Uriel, 57 años
- García Morales Eduardo Noe, edad desconocida
- Hernández Méndez José Gabriel, 17 años
- Hernández Betancourt Juan Antonio, 51 años
- Islas Flores Jorge, 50 años
- Matías Teodoro Alicia, 49 años
- Sánchez Blas Juan Carlos, 15 años
- SD Gilberto Aron, 47 años
- Tovar García Jesús Joel, 40 años
- Santiago Álvarez Edgar, 51 años
- García Escorsa Omar Alejandro, 28 años
- Gutiérrez Espinoza Oswaldo, 30 años
- Soto Munguía Fernando, 34 años
- Romero Armas Eduardo, 30 años
- Chávez Ortega Norma, 50 años
La dependencia reiteró su compromiso con la atención de los afectados y continuará informando sobre la evolución de los pacientes hospitalizados.
Sigue leyendo:
- Operan en Galveston a niña afectada por explosión de pipa en Iztapalapa
- Muere el conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa
- Trasladan a niña mexicana a Galveston tras sufrir severas quemaduras por explosión de pipa en Iztapalapa
- Muere la “abuelita heroína” de Iztapalapa que protegió a su nieta en explosión de pipa de gas