Van 21 muertos por explosión de pipa en la Ciudad de México

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, ha dejado 21 muertos, según la actualización más reciente de la Secretaría de Salud capitalina al corte de las 10:00 horas de este jueves 18 de septiembre de 2025.

Hasta el miércoles, la cifra de víctimas era de 20, pero hoy se confirmó una persona más fallecida. Además, se mantienen 27 personas hospitalizadas y 36 han sido dadas de alta.

Entre los fallecidos se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien perdió la vida al intentar salvar a su nieta. También murió el chofer de la pipa, cargada con gas LP.

La volcadura de pipa de gas y posterior explosión

Los primeros peritajes indican que la pipa tenía origen en Tuxpan, Veracruz, y se dirigía hacia una estación de gas en Tláhuac. Durante su incorporación a la autopista México-Puebla, el vehículo perdió el control al tomar una curva ascendente y chocó contra dos muros de contención, lo que provocó que el contenedor de gas se volcara y se formara una fisura de aproximadamente 40 centímetros, con una fuga de gas que alcanzó un radio de 180 metros.

❗️Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 27 personas hospitalizadas, 36 personas ya fueron dadas de alta y 21 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/mCEPF7e7zy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 18, 2025

La chispa que detonó la explosión podría haber sido provocada por un objeto sólido, posiblemente una pieza del camión o del muro, aún bajo análisis por peritos.

La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó el apoyo de los medios para localizar a familiares de dos personas aún no identificadas: un hombre de entre 40 y 50 años fallecido y una mujer en estado crítico internada en el Hospital General Magdalena de las Salinas.

Lista de fallecidos confirmados :

Antillón Chávez Armando, 45 años

Barragán Ramírez Ana Daniela, 19 años

Bonilla Sánchez Juan Carlos, 41 años

Cano Rodríguez Misael, 39 años

Carrillo Reyes Irving Uriel, 20 años

Contreras Salinas Carlos Iván, 29 años

Cortez Cisneros Oscar Rubén Uriel, 57 años

García Morales Eduardo Noe, edad desconocida

Hernández Méndez José Gabriel, 17 años

Hernández Betancourt Juan Antonio, 51 años

Islas Flores Jorge, 50 años

Matías Teodoro Alicia, 49 años

Sánchez Blas Juan Carlos, 15 años

SD Gilberto Aron, 47 años

Tovar García Jesús Joel, 40 años

Santiago Álvarez Edgar, 51 años

García Escorsa Omar Alejandro, 28 años

Gutiérrez Espinoza Oswaldo, 30 años

Soto Munguía Fernando, 34 años

Romero Armas Eduardo, 30 años

Chávez Ortega Norma, 50 años

La dependencia reiteró su compromiso con la atención de los afectados y continuará informando sobre la evolución de los pacientes hospitalizados.

Sigue leyendo: