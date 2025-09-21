Muere reconocida periodista mexicana en accidente aéreo; exesposo da la noticia sin saber que ella era una de las víctimas

El mundo del periodismo en México está de luto tras el fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora de Telediario Matutino, quien perdió la vida en un accidente de avioneta en el municipio de García, en el estado de Nuevo León, al norte del país.

La tragedia adquirió un tono aún más impactante cuando su exesposo, el también periodista José Luis García, fue quien reportó inicialmente el accidente, sin saber que Débora era una de las dos personas fallecidas.



El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 horas del sábado, en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, cuando la aeronave perdió altura y se estrelló cerca de la zona conocida como Laderas-Riberas Interpuerto. El otro fallecido fue el piloto de la avioneta, que fue identificado como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

El exesposo fue el primero en informar

A través de sus redes sociales, el periodista José Luis García publicó de forma inmediata el reporte del accidente aéreo, sin imaginar que una de las víctimas era su expareja.

“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García,”, escribió el periodista en sus redes sociales.



Poco después, usuarios comenzaron a notar que una de las víctimas podría ser Débora, al relacionar el siniestro con una historia de Instagram que la conductora había subido horas antes, donde aparecía una avioneta similar.



La publicación fue eliminada por García cerca de las 23:50 horas, una vez que se confirmó oficialmente que Débora Estrella estaba entre las víctimas. La situación generó una oleada de reacciones en redes sociales, marcando uno de los momentos más impactantes de la cobertura.

¿Qué se sabe del accidente?

La avioneta cayó alrededor de las 18:50 horas del sábado en una zona industrial del municipio de García. Protección Civil de Nuevo León fue la primera en confirmar que había dos personas fallecidas. El alcalde Manuel Guerra Cavazos explicó que no había reportes previos de fallas y que las investigaciones están en curso.

Videos captados por cámaras de seguridad y vecinos muestran el momento en que la aeronave pierde altura abruptamente y se desploma.

Hasta el momento, no se han revelado las causas técnicas del accidente ni el modelo específico de la aeronave.

#ÚLTIMAHORA 🚨

Confirman muerte de la conductora de noticias, Débora Estrella, en accidente de avioneta en García, Nuevo León. pic.twitter.com/aAh12WTFp2 — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) September 21, 2025

¿Quién es Débora Estrella?

Débora Estrella, de 43 años, era una de las periodistas más reconocidas del norte del país. Desde 2018 conducía el Telediario Matutino de Monterrey, además de participar en espacios de Milenio Televisión y en el Telediario Ciudad de México los fines de semana, transmitido por Canal 6.

Inició su carrera en el medio en Frecuencia Tec, emisora universitaria del ITESM, donde también cursó la carrera de Derecho. Además de su labor en medios, trabajó en el sector corporativo en empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

Multimedios, empresa para la que laboraba, lamentó profundamente su fallecimiento en un comunicado:

“Estamos consternados por la pérdida de nuestra compañera. Débora era una profesional ejemplar, con una trayectoria intachable y gran calidad humana.”

Reacciones y despedidas

Periodistas como Yadith Valdez, César García y Jorge García Orozco, entre otros colegas y medios de comunicación, manifestaron sus condolencias por la pérdida de Débora Estrella. En redes sociales, cientos de usuarios recordaron su profesionalismo y cercanía con la audiencia.

La última publicación de Débora en redes sociales fue una imagen de la avioneta en la que se trasladaría, lo que ha dado un matiz aún más simbólico y doloroso a su partida.

Sigue leyendo: