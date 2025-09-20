Sandra Cuevas, la exalcaldesa mexicana con presuntos vínculos con líderes criminales

La exalcaldesa de Cuauhtémoc (en la Ciudad de México), Sandra Cuevas, ha sido mencionada en documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntos vínculos con organizaciones criminales como La Unión Tepito y La Chokiza, grupo liderado por su expareja sentimental, Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”.

La información fue revelada por la organización civil Defensorxs y por el portal especializado en narcopolítica @narcopoliticos_, el cual recientemente integró a Cuevas a su base de datos que documenta relaciones entre figuras públicas y el crimen organizado en México.

La Sedena elaboró en 2023 un informe donde señala que Sandra Cuevas habría incorporado a su equipo de seguridad personal a Antonio Vallejo, alias “El Toño”, integrante de La Unión Tepito. Vallejo fue detenido en 2021 tras una persecución, acusado de extorsionar a comerciantes en la Ciudad de México.

El documento también detalla que el círculo social y político de Cuevas incluye a integrantes tanto de La Unión como de La Chokiza. Se menciona específicamente a “El Choko”, su expareja, quien fue capturado en septiembre de 2025 en Ecatepec por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Tras la detención de Mendoza, quien enfrenta cargos por extorsión, homicidio, tráfico de drogas e invasión de predios, Cuevas confirmó su relación con él. En un video publicado en TikTok, afirmó: “Siempre he tenido malos gustos en las parejas”, declaración que generó amplio debate en redes sociales.

Investigación abierta

De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación activa sobre Sandra Cuevas Diamond Group, conglomerado que agrupa dulcerías, galerías de arte y asociaciones civiles como “Por un México Bonito”. Dicha organización fue fundada junto a Christian Israel Quiroz Oropeza, otra de sus exparejas, quien también ha sido investigado por posibles delitos como secuestro y robo.

Las investigaciones apuntan a posibles operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con reportes citados por @narcopoliticos_.

Durante su mandato en la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas fue retirada temporalmente del cargo tras ser acusada de secuestro y abuso de autoridad contra dos policías capitalinos.

Además, la exfuncionaria ha sido relacionada con Los Oyuki, otro grupo delictivo que opera en la Ciudad de México. Su hermano, Jaxiel Cuevas Nieves, ha sido señalado como presunto colaborador de esa organización, dedicada a extorsionar a comerciantes locales para luego ofrecerles “protección”.

Cuevas responde

Luego de la difusión de imágenes junto a Mendoza y la publicación de su perfil en el portal “Narcopolíticos”, Cuevas negó haber participado en actividades ilícitas.

Aseguró que su relación con “El Choko” fue tanto personal como laboral, y que desconocía sus antecedentes criminales al momento de relacionarse con él. Tras la detención de Mendoza, Cuevas anunció en redes sociales su salida del departamento que compartían, calificando la mudanza como parte de un proceso de “renovación personal”, pero aclaró: “No me voy de la ciudad ni del país”.

