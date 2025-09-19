Localizan restos de dos agentes de la Guardia Nacional en Tijuana con huellas de tortura

Los cuerpos de dos elementos de la Guardia Nacional mexicanos, reportados como desaparecidos desde agosto, fueron localizados sin vida en avanzado estado de descomposición en un arroyo al sur de Tijuana, confirmó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Villaseca Rodríguez, originario del Estado de México, y Omar Eliseo Alonso Padilla, oriundo de Puebla, ambos adscritos a la base de la Guardia Nacional en Otay.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos reportaran la presencia de un cuerpo cerca de un arroyo. Minutos después, autoridades localizaron un segundo cadáver dentro de un pozo en el mismo perímetro.

Ambos presentaban signos de violencia y uno de ellos tenía un cable eléctrico enrollado al cuello, lo que sugiere que pudieron ser torturados antes de morir.

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, indicó que los cuerpos portaban cinturones con la leyenda “Guardia Nacional” y vestían de acuerdo con la descripción del reporte de desaparición. “Uno traía una camiseta negra con una franja blanca”, detalló.

Detención del presunto responsable

Un día antes del hallazgo fue detenido Felipe “N”, alias “El Felipón” o “El Pantera”, señalado como líder de una facción del Cártel de Sinaloa en Tijuana y presunto responsable de la desaparición y asesinato de los agentes.

Según la FGE, los agentes habrían tenido un altercado con El Felipón en el bar Los Dos Amigos. Posteriormente, tras aparentemente reconciliarse, fueron invitados a continuar la convivencia en otro lugar. Desde entonces, no se tuvo más información sobre su paradero.

Felipe “N” ya contaba con antecedentes penales. Fue detenido en 2017 por la entonces Policía Estatal Preventiva por posesión de armas de fuego. Desde entonces, ha sido vinculado con diversos delitos, incluyendo secuestros, homicidios de migrantes y extorsiones a comerciantes.

