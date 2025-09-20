Condenan a turista estadounidense por tráfico sexual tras abusar de una joven en Colombia

Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a un hombre por los delitos de tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero, tras comprobar que abusó de una adolescente en Medellín, Colombia, en un fallo que refuerza la lucha bilateral contra la explotación infantil.

Se trata de Michael J. Inofuentes, quien enfrentará una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

La decisión judicial fue anunciada y celebrada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X. El mandatario detalló que las pruebas en contra de Inofuentes fueron “contundentes”: mensajes de texto donde negociaba encuentros sexuales con la menor, registros de pagos realizados y citas concretadas en hoteles de la ciudad.

“¡Cero y van dos! Otro depravado sexual es encontrado culpable. Este criminal abusó de una niña de 15 años en Medellín. Creyó que podía venir a nuestro país a dañar a nuestros niños y quedar impune. ¡Se equivocó!”, escribió Gutiérrez.

“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas”, enfatizó.

De acuerdo con Caracol Radio, la sentencia definitiva se conocerá en enero de 2026.

Cooperación Internacional

El alcalde Gutiérrez destacó la crucial cooperación entre autoridades colombianas y estadounidenses que hizo posible esta condena. Agradeció expresamente el trabajo articulado de organismos como el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Esta colaboración es parte de una estrategia integral iniciada a principios de 2024 para rastrear, identificar y procesar a presuntos abusadores sexuales extranjeros que operan en la capital antioqueña.

Estos esfuerzos acordados con Migración Colombia derivaron en la creación del listado AngelWatch, con el fin de incrementar los controles contra los presuntos abusadores, señala el diario El Colombiano.

Depredadores sexuales arrestados en Colombia

La detención del extranjero Timothy Alan Livingston, descubierto por la Policía con dos niñas en un hotel a finales de marzo de 2024, marcó un punto de inflexión en esos esfuerzos, según El Colombiano.

Esfuerzos que han dado fruto, pues hace sólo unos días, la Policía Metropolitana de Medellín reportó la captura de 1997 personas señaladas de delitos sexuales contra menores en el año.

Entre los detenidos se encuentra Stephen Paul Mueller, también ciudadano estadounidense, quien realizaba viajes frecuentes a Medellín y usaba plataformas de redes sociales para contactar menores de edad, ofreciéndoles dinero y hospedaje a cambio de encuentros sexuales.

Mueller es investigado por explotación sexual comercial y demanda de servicios sexuales con un menor de edad. Realizó 33 movimientos migratorios de ingreso a Colombia en los últimos dos años.

En abril de 2024 fue arrestado Stefan Andrés Correa, otro ciudadano estadounidense por delitos sexuales contra menores. Fue interceptado antes de abordar un vuelo en dirección a Medellín.

