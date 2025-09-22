Hallan muertos a B-King y Regio Clown, artistas colombianos por los que Petro pidió ayuda a Sheinbaum
Dos artistas colombianos, Jorge Herrera y Byron Sánchez, fueron asesinados tras desaparecer en Polanco; autoridades del Edomex y CDMX investigan el caso.
Byron Sánchez conocido como B King y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, artistas colombianos que habían desaparecido la semana pasada tras salir del gimnasio Smart Fit en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, fueron hallados muertos este lunes 22 de septiembre.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía de la Ciudad de México iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Hasta el momento, se desconocen los móviles del crimen y la identidad de los responsables.
B King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos
Los artistas colombianos B King y Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos después de acudir al gimnasio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el norponiente de la Ciudad de México.
El reporte de desaparición se registró el pasado 16 de septiembre. La última vez que fueron vistos con vida fue cuando acudieron a un gimnasio en polanco, de acuerdo a la ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda de la CDMX.
Fiscalía indaga los hechos
Las autoridades señalaron que trabajan en coordinación para recabar evidencias y testimonios que permitan avanzar en las indagatorias.
Vecinos y allegados de los músicos expresaron su conmoción ante el hallazgo. Las autoridades instaron a la población a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.
Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum indicó que el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que el presidente de Colombia Gustavo Petro le pidiera ayuda para localizar con vida a los artistas colombianos.
Petro lamenta asesinato de B King y Regio Clown
El presidente Petro denunció la violencia contra la juventud en México, afirmando que “asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”. En su mensaje, el mandatario criticó la estrategia militar de la “guerra contra las drogas”, a la que calificó de estúpida y prohibicionista, y que, según él, ha fortalecido a la mafia internacional.
Petro subrayó que la política antidrogas implementada en México y América Latina no ha servido para combatir eficazmente el narcotráfico.
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, denunció el presidente Gustavo Petro.
El presidente insistió en la necesidad de replantear la política de drogas en la región, enfocándose en proteger a los jóvenes y reducir la influencia de los cárteles.
“Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, finalizó el mensaje de Petro.
Sigue leyendo:
- B King y Regio Clown, artistas colombianos, desaparecen en México, denuncia Gustavo Petro; pide ayuda a Sheinbaum
- Ataque armado deja siete muertos en Valle de Santiago, Guanajuato
- Explosión en Iztapalapa: Sigue aumentando la cifra de muertos, ya son 29
- Jalisco detiene a presunto feminicida de mujer guatemalteca en Tlajomulco