Hallan muertos a B-King y Regio Clown, artistas colombianos por los que Petro pidió ayuda a Sheinbaum

Byron Sánchez conocido como B King y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, artistas colombianos que habían desaparecido la semana pasada tras salir del gimnasio Smart Fit en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, fueron hallados muertos este lunes 22 de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía de la Ciudad de México iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Hasta el momento, se desconocen los móviles del crimen y la identidad de los responsables.

HALLAN MUERTOS al DJ y al CANTANTE COLOMBIANO: LOS ASESINARON

Jorge Herrera y Byron Sánchez fueron hallados en @Edomex

Desaparecieron la semana pasada tras salir del @SmartFitMx de Polanco @AlcaldiaMHmx

La @FiscaliaEdomex y la @FiscaliaCDMX ya indagan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/Jdkg5uXbUW — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 22, 2025

B King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos

Los artistas colombianos B King y Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos después de acudir al gimnasio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el norponiente de la Ciudad de México.

El reporte de desaparición se registró el pasado 16 de septiembre. La última vez que fueron vistos con vida fue cuando acudieron a un gimnasio en polanco, de acuerdo a la ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda de la CDMX.

Fiscalía indaga los hechos

Las autoridades señalaron que trabajan en coordinación para recabar evidencias y testimonios que permitan avanzar en las indagatorias.

Vecinos y allegados de los músicos expresaron su conmoción ante el hallazgo. Las autoridades instaron a la población a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum indicó que el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que el presidente de Colombia Gustavo Petro le pidiera ayuda para localizar con vida a los artistas colombianos.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Petro lamenta asesinato de B King y Regio Clown

El presidente Petro denunció la violencia contra la juventud en México, afirmando que “asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”. En su mensaje, el mandatario criticó la estrategia militar de la “guerra contra las drogas”, a la que calificó de estúpida y prohibicionista, y que, según él, ha fortalecido a la mafia internacional.

Petro subrayó que la política antidrogas implementada en México y América Latina no ha servido para combatir eficazmente el narcotráfico.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, denunció el presidente Gustavo Petro.

El presidente insistió en la necesidad de replantear la política de drogas en la región, enfocándose en proteger a los jóvenes y reducir la influencia de los cárteles.

“Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, finalizó el mensaje de Petro.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Sigue leyendo: